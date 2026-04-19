新港圖書館翻新啟用 以全齡友善空間迎接鄉親

新港鄉立圖書館進行空間改善後重新啟用。（記者蔡宗勳攝）

位於新港公園的鄉立圖書館，因興建年代久遠，動線與空間等已不符合現在需求。為提升公共閱讀品質，新港鄉公所在中央與嘉義縣政府經費支持下，進行空間改善工程，今日由縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍等人主持重新啟用典禮，宣告圖書館以嶄新面貌迎接鄉親，為地方注入文化能量與學習動力。

新港圖書館改造工程由嘉義縣政府補助200萬元，新港鄉公所自籌25萬元。 以「全齡友善、多功能共享」為理念，改善館舍老舊空間及動線，提升舒適度與空間機能。另獲得教育部「公共圖書館建置科技運用與創新實驗環境第2階段實施計畫」補助460萬元，結合新港鄉公所配合款197萬1430元，持續挹注館內科技應用與創新服務。

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翁章梁表示，過去那個年代大家的家境都不是很好，不是每戶都有辦法買書，圖書館顯得格外重要。現在圖書館提供多元服務，舉辦親子活動、電影播映及講座等，這都是圖書館的功能。因而縣府編列改善圖書館環境相關預算，鼓勵鄉鎮市公所提出計畫，感謝新港鄉長葉孟龍持續爭取，希望這次的改建讓新港越來越好。

葉孟龍指出，圖書館建造於1988年，這次工程進行耐震補強，讓場域更安全。並擴大親子閱讀區，建置多功能活動空間，導入智慧觸控教學設備，同時整合主題推薦書區，營造明亮開闊、溫馨友善且富含教育意涵的空間，讓親子族群能在此舒適共讀。未來也會繼續舉辦活動，提高鄉民來圖書館的意願。

新港鄉立圖書館空間改善後，親子閱讀空間相當舒適。（記者蔡宗勳攝）

新港鄉立圖書館舒適的親子閱讀空間。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁和小朋友擊掌打招呼。（記者蔡宗勳攝）

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