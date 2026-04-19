跨國感應神威！ 泰國信徒赴靈祐宮祝壽、分靈上帝公返國

泰國信徒分靈第6尊靈祐宮玄天上帝金身回泰國祀奉。（記者王姝琇攝）

北極玄天上帝聖誕，分靈自市定古蹟開基靈祐宮的泰國信徒Yotsawat Tapamart特地組團回祖廟祝壽，一行8人參與點燈、寫疏文等活動，近年他們深深感受神威顯赫，此次也再度恭請第6尊上帝公爺金身回泰國供奉。

泰國信徒Yotsawat Tapamart、Pearl等人2023年首度來到台南迎回5尊上帝公爺供奉，同時獲允請回象徵領兵駐紮的黑旗，讓玄天上帝帶兵出國，寫下難得的台泰宗教跨國交流紀錄；昨、今2天他們一行人回到靈祐宮祝壽，以泰文書寫疏文祈福。

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Yotsawat Tapamart表示，自從上次恭請上帝公爺回泰國祀奉，感受神威顯赫，無論事業、家庭、人際等各方面都很順利，此次組團返回祖廟祝壽，同時也再請一金身回泰；這尊約莫2年前，在南天門文物藝術神佛修復雕塑工作室巧遇，當時看見半成品就很喜歡、直接下訂，分靈自靈祐宮，所以這次特地選在聖誕進行開光，期讓玄天上帝神威繼續在泰國發光發熱。

靈祐宮委員楊正勇表示，此次玄天上帝聖誕特別舉辦點燈祈福送潮Ｔ活動，將近200人參與，每位參與者都附有個人祈福疏文，透過科儀讓祈願直達天聽，泰國朋友們也初次在台體驗寫疏文、換穿限量上帝公爺潮Ｔ合影、欣賞小法團清壇、傳統國樂祝壽演出等，來到美食之都，也特地品嘗「那個年代」冰品、鍋燒意麵，更難得參與平安宴，感受在地辦桌文化。

泰國信徒分靈第6尊靈祐宮玄天上帝金身回泰國祀奉。（記者王姝琇攝）

泰國信徒點燈、寫疏文祈福。（記者王姝琇攝）

玄天上帝聖誕靈祐宮特別舉辦點燈祈福送潮Ｔ活動。（記者王姝琇攝）

泰國信徒2023年分靈5尊靈祐宮上帝公爺金身回泰國供奉。（Yotsawat Tapamart提供）

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