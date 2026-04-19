投入社福關懷 台東縣府表揚25位社工

台東縣政府今天舉辦績優社工暨社政網絡人員表揚。（圖由台東縣府提供）

為表揚深耕第一線、默默守護縣民福祉社工人員及社政網絡夥伴，台東縣政府今天舉辦績優社工暨社政網絡人員表揚，縣長饒慶鈴頒獎表揚績優社會工作專業人員、績優社政網絡人員，共25人，對於長年投入兒少保護、家庭支持、身心障礙服務、老人照顧、社區關懷及危機處遇等助人夥伴致上最深敬意。

社會處長陳淑蘭指出，接受表揚的社工及網絡人員，是長期與縣府並肩合作、共同撐起社會安全網的重要夥伴。目前全縣共548位社工，分布於公部門、醫療體系及民間單位，在社會福利服務扮演關鍵角色。

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今年受表揚人員包括投入社工領域超過20年的台東家扶中心詹紋苓，長期服務歷程涵蓋醫療、兒少保護、寄養及經濟扶助等面向；縣政府社會處巫宜珂深耕第一線多年，歷經多元福利領域、重大災害服務及偏鄉社福推動；洪溎喬持續投入成人保護服務，陪伴受暴及高風險個案走過危機與重建歷程。

醫務社會工作領域，台東馬偕醫院吳慈華長期陪伴病人及家屬面對疾病衝擊與生活調適；社政網絡夥伴方面，馬蘭榮譽國民之家的郭茂盛及縣政府社會處尤奕荃，分別在高齡照顧與身心障礙者職業重建工作上持續投入，成為服務體系不可或缺的力量。

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