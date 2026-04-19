油桐花大爆發，彰化福田步道滿滿「白雪」超浪漫。（圖由米諾斯提供）

時序進入4月中旬，彰化市八卦山脈的福田社區油桐花迎來最壯觀的盛開期，在輕風吹拂下，油桐花如雪花般的飄落，整個步道、賞花平台全都鋪滿了白色花瓣，飄下的油桐花讓社區好像下雪一般，遊客走在滿滿「白雪」上，直呼浪漫極了。生態攝影家米諾斯指出，目前福田社區油桐花已大開約9成，這幾天是最佳賞花打卡時機，要賞花就要快。

米諾斯說，今年油桐花比往年數量更多更漂亮，因為今年春天比較暖，儘管曾連下幾天雨，但緊接著氣溫又升高，在水氣與日曬都充足的情況下，讓油桐花開花速度加快，福田社區的油桐樹一棵棵油桐花爆開，到今天為止，油桐花大約已開9成，步道上鋪滿白色的落花，彷彿覆蓋著厚厚的一層「白雪」，油桐花飄落下來呈現螺旋狀，讓前往賞桐的遊客欣賞到浪漫的桐花落雪。

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由彰化市公所、福田社區發展協會共同舉辦的「桐花祭~福田桐花小旅行」活動，從4月18日至5月3日隆重登場，為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，公所安排彰南路接駁車，日期為4月18、19、25、26、5月1日、2日、3日，每天上午9點、10點、11點、12點；下午1點、2點（最後一班車）整點於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。桐花祭活動最後一天（5月3日）下午2點半辦理摸彩活動，獎項豐富，歡迎大家一起來福田賞桐。

彰化福田步道滿滿「白雪」超浪漫。（圖由米諾斯提供）

彰化福田步道滿滿的油桐花瓣超浪漫。（圖由米諾斯提供）

彰化福田社區油桐花大爆發。（圖由米諾斯提供）

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