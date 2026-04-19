雲林仍未見大批紫斑蝶奇景... 今年恐僅觀測約5萬隻 可能原因曝光

每年清明期間，紫斑蝶會由南往北遷徙，大量飛越林內鄉，但今年卻未見到大批蝶群飛越奇景。（資料照）

每年清明前後，紫斑蝶由高雄茂林往北遷徙，在雲林都會經過林內鄉觸口段，但迄今未見大批飛越，目前僅記錄約4.1萬隻，甚至高公局的「國道讓蝶道」防護機制也未達啟動門檻。台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，可能與今年初氣候乾旱有關，後續是否有大量飛越仍待觀察，但可能今年僅觀測約5萬隻。

陳瑞祥指出，自3月進駐林內觀測至今，目前紀錄紫斑蝶約4.1萬隻飛越，較大批紫斑蝶飛越集中在清明節期間，每日最多約1萬隻飛過，根據觀測紀錄，4月2日出現每分鐘170隻，緊接著就是4月9日每分鐘約140隻，但依然未達到每分鐘250隻的「國道讓蝶」防護機制標準。

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陳瑞祥表示，2024年觀測到逾40萬隻、2025年有近30萬隻紫斑蝶飛越過與前兩年相比，今年僅約4萬多，是近年來少見，初步判斷主要原因，可能因為今年氣候較為乾旱，可能導致植物生長不佳，有影響紫斑蝶產卵孵化，或者幼蟲缺乏嫩葉可食而難以存活。

陳瑞祥指出，根據近日觀察，每日觀測數量有近千隻紫斑蝶飛越，每分鐘最多僅約10隻飛越，像這樣情形與2014年雷同，當時也因為年初氣候乾旱關係，導致紫斑蝶當年僅飛越約4.9萬隻，成為近20多年來最低紀錄。

陳瑞祥表示，根據觀測高雄茂林蝶谷情況，2月時已確定約30萬隻紫斑蝶飛離蝶谷，但在林內觀測的紫斑蝶個體比較屬於較老個體，並未觀察到有新羽化的成蝶，目前觀測人員會持續監測到4月30日，初步判斷新個體數量可能有點擴散，屆時是否有大量紫斑蝶飛越，仍有待觀察，但以現況而言今年可能僅觀測約5萬隻，和2014年數量差不多。

陳瑞祥認為今年可能因為年初氣候乾旱關係，影響紫斑蝶飛越情況，至今在林內僅觀測約4.1萬隻紫斑蝶。（圖由陳瑞祥提供）

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