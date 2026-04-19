10年期增種都市林 彭啓明：將導入都市樹倒熱區預測

環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

環境部長彭啓明今（19日）表示，在總統賴清德指示下，將於30日在氣候變遷委員會提都市林增種方案，10年內在都市區和地方合作增種原生樹木，也會在年底前和氣象署合作建立預測都市樹倒高風險潛勢預估系統，提供相關單位提前養護參考。

隨極端氣候下，氣溫持續升溫，未來台北等都會區可預期夏天氣溫飆升到40度將是日常，彭啓明今出席「綠能永續地球、蔬食無痕家庭日」活動，他表示，在5月以前，賴總統就希望可增加都市植樹總量，以台北市為例，希望讓民眾走出捷運站後到公司的路途中，沿路都有綠樹遮蔭，因此將和台北市等地方單位展開合作，以至少10年的時間，增加都市林面積，並且也會讓企業或者個人來認養都市林增植，將會是全國性的公民行動，透過都市林讓空氣品質更好，改善健康，也可以減少開冷氣等，並為都市降溫。

請繼續往下閱讀...

彭啓明進一步指出，該方案將是跨農業部、交通部、衛福部、文化部等部會外，中央與地方也會一起合作，目前的都市規劃多半都是以交通道路比路樹等更重要，或者缺乏種植都市林等基礎設施，目前會先建立相關指標，並會有專責單位，種植的原生木經赴新加坡考察後，也會以台灣原生的多元樹種為主，對於每年颱風來臨，部分養護欠佳的路樹樹倒後壓傷騎士等，彭啓明表示，將在年底前會結合氣象署的氣象預報資料，預測路樹倒塌的可能熱點，讓養護單位可提前養護，減少路倒風險。

過去路樹倒塌後，通常都由地方環保局負責移除清運，彭啓明表示，未來這些倒塌的路樹若只是焚化又會增加碳排量，因此希望這些移除或修剪後的都市林樹枝樹幹等可投入循環經濟轉為生質能等。

彭啓明表示，該方案將是國家級計畫，將先報政院後預計於月底氣候環境變遷委員會提出。

台北市副市長張溫德表示，台北市已經從四大熱區中透過點線面方式增加植樹，包含台北東區、士林、內湖、萬華等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法