高雄走跑3.0全面升級 擴大至38區啟動報名

走跑高雄結合觀光路線與一卡通綠點打造全民運動熱潮。（記者黃良傑攝）

高市規律運動人口比例已達38%，創下連續6年成長的佳績，居六都第二，運發局再推「走跑高雄3.0」並全面升級，今年將活動版圖由24區擴大至全高雄38區，並結合9條運動觀光路線，今（19）日於苓雅運動園區舉辦記者會，即日起報名至8月14日止。

運動發展局長侯尊堯表示，根據運動部最新「114年運動現況調查」，高雄人體態BMI超標比例大幅降低，從113年41.3%，翻轉為114年38.1%，體態輕盈躍升全國第4、六都第2；另高雄市規律運動人口比例也達38%，創連續6年成長的佳績。

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因此，今年「走跑高雄3.0」將全面升級，主打四大特色，包括「38區區有熱點」、「5K Run跑起來」、「一卡通綠點月月送」及「9條運動觀光遊程」；活動並針對不同族群設計多元的任務和獎勵機制，串聯活動賽事與觀光遊程，希望將走跑融入高雄人的日常，養成市民低門檻的運動習慣。

運動熱點從原本24處擴大至全高雄38個行政區，精心規劃70個運動熱點與8條登山步道，讓市民不論身在高雄何處，都能參與活動。

市府今年首度聯手一卡通公司祭出實質回饋，只要每月累積達10萬步，或跑滿20公里，即可獲得「20點綠點兌換券」，綠點1點等於現金1元，可用於搭乘全台大眾運輸、環境部認證的三大超商消費，以及折抵超過8200項的線上生活繳費。

運發局表示，「走跑高雄3.0」即日起展開至8月14日止，民眾只需下載「馬拉松世界」APP，進入專區完成個人報名或團體報名，攜帶手機點選開始運動，或使用智慧手錶紀錄運動，數據紀錄匯入APP後，系統主動偵測到民眾於指定場域活動或達成指定任務，即自動給予對應勳章及抽獎券，有機會將運動智慧手機等大獎帶回家。

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