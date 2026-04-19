大甲盃大亂鬥 白沙屯媽遶彰市平和關鍵內幕曝

白沙屯媽祖日前在彰化市遶境進香全程平和。（資料照）

大甲媽祖昨晚在彰化市遶境爆發肢體衝突，白沙屯媽祖則在行經彰化市時全程平和，就有彰化在地人指出，白沙屯媽祖進香彰化市鮮少出現暴力衝突，關鍵在於「路線不固定」及「轎班組成」，不是走山線就是走海線，要去哪全憑媽祖旨意，行走節奏快速，且未開放外人扛轎，以香燈腳徒步跟隨為主，香燈腳與轎班人員組成相對單純；大甲媽則有固定路線，沿途有陣頭或宮廟動員扛轎或接轎，擦槍走火事件時有所聞。

彰化人指出，白沙屯媽祖「粉紅超跑」因路線飄忽不定，且不開放外人扛轎、無固定陣頭相隨，進香多為「香燈腳」徒步陪同，組成份子單純，減少爭搶衝突；大甲媽遶境則結合陣頭、宮廟參與，人數龐大，複雜度較高，黑道、幫派或8+9得以預先佈局搶轎，常因各方人馬爭搶扛轎權而發生摩擦。

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彰化民眾說，從白沙屯媽祖今年有46萬人報名跟隨即可看出，這幾年香燈腳呈大幅成長，反觀昨晚彰化市民生地下道圍觀的群眾人數明顯變少。另有人說，白沙屯媽這幾年信眾呈指數成長是有原因的。網路直播一堆人留言，大甲媽遶境「民生地下道怎沒開打」真的很無言；昨天晚上從彰化市中正路、永安街到成功路，都是鞭炮渣跟檳榔渣，「看看白沙屯，再看看大甲媽，高下立判」。

另有民眾說，大甲媽祖不管去哪個縣市都平安無事，為什麼一來到彰化就打架？很多宮廟陣頭8+9就是利用大甲媽遶境期間出來鬧事的。不過也有民眾認為今年大甲媽遶境，沿途也有不少香燈腳自動自發收取資源回收物，沿路撿垃圾，還是有心存善念的香燈腳，不應該一竿子打翻一船人。

白沙屯「粉紅超跑」日前在彰化市全程未傳搶轎衝突。（資料照）

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