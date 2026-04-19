新北浴佛節登場 千名僧眾信徒祈求國泰民安

新北市副市長朱惕之（右二）在新北市佛教會理事長如乘法師（右）陪同下，手持淨杓灌沐佛身。（圖由民政局提供）

農曆4月8日佛誕節將至，新北市佛教會慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛聖誕，今（19）日在三重綜合體育館隆重舉行「浴佛節慶典大會」，新北市副市長朱惕之出席活動，與現場千位僧眾及信徒共同祈求佛光普照、社會祥和、國泰民安、四時無災，場面莊嚴隆重。

朱惕之表示，佛教是淨化人心的重要力量，新北市佛教會每年舉辦浴佛慶典，集聚善能量敬誦大乘經典，祈願國泰民安，也讓市民深入認識佛陀誕辰意義，擴散慈悲與善念。

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朱惕之說，新北市佛教會秉持佛陀度一切苦厄的濟世精神，長期投入急難救助、弱勢扶助及銀髮關懷等公益行動，連續16年每年捐贈百萬善款，至今累計捐贈超過上千萬元，今年再捐贈115萬元善款，將運用在照顧弱勢族群及長者福利，展現穩定社會的重要力量。

新北市佛教會理事長如乘法師指出，眾生皆具如「童子」般純真的佛性，卻易受世俗塵埃蒙蔽，修心如打掃房屋，必須「日日勤拂拭」，透過浴佛儀式洗滌身心靈，實踐「去惡揚善」的佛法本懷。無論身處何地，只要心存善念、修持善行，處處皆是佛菩薩，期勉大眾藉由清淨個人心靈，進而影響家庭與社會，匯聚成安定國家的良善力量。

慶典開始，僧眾迎請悉達多太子佛像入內，並行灑淨之，隨後會場齊唱三寶歌，朱惕之在如乘法師陪同下，一起手持淨杓灌沐佛身，象徵洗滌心靈塵垢，傳遞佛陀的慈悲與智慧。國民黨新北市長參選人李四川也出席活動。

新北市佛教會會員包含瑞芳金山寺、深坑萬福寺、三峽準提寺、土城承天禪寺及靈鷲山佛教教團等，長期深耕公益事業。

新北市副市長朱惕之出席浴佛大典，與新北市佛教會合影留念。（圖由民政局提供）

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