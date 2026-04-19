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    首頁 > 生活

    被鑾轎「壓過」才有！大甲媽壓轎金 彰化限量開搶時間來了

    2026/04/19 12:31 記者張聰秋／彰化報導
    大甲媽祖鑾轎停駕時壓過的壽金，成為信眾最搶手的「壓轎金」，縣府準備2萬份，將於20日下午1點開放索取。（縣府提供）

    大甲媽祖鑾轎停駕時壓過的壽金，成為信眾最搶手的「壓轎金」，縣府準備2萬份，將於20日下午1點開放索取。（縣府提供）

    大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動持續進行中，昨天（18日）鑾轎進入彰化縣境內，縣府在大度橋南岸設香案迎轎接駕，特別準備了用紅布覆蓋「壽金」的長板凳，供媽祖鑾轎停駕，這些由鑾轎壓過的「壽金」就成了媽祖信徒最搶手的平安信物、「壓轎金」。

    縣府表示，今年共準備2萬份壓轎金，希望讓更多民眾能將媽祖庇佑帶回家，明天（20日）下午1點起開放領取，民眾可至縣內各戶政事務所及縣府服務台索取，送完為止。

    傳統上，大甲媽的「壓轎金」是遶境中最受歡迎的信物，不只長輩喜愛，年輕人也感到好奇、踴躍索取。習俗上「壓轎金」是在媽祖遶境駐駕時產生，迎轎人士會擺上兩張綁有「壽金」並蓋上紅布的長板凳，讓鑾轎停放其上，不僅象徵對媽祖的敬意，也避免鑾轎直接接觸板凳上的灰塵雜物。當鑾轎啟程後，「壽金」就成為被視為具有保平安的「壓轎金」許多人會隨身攜帶，或放在家中、車上求平安。

    今年裝「壓轎金」的紅包袋，縣府請鹿港在地書法大師吳肇勳親筆題字，以「媽祖護佑、福祿綿延」為主題，象徵媽祖庇佑眾生、福氣綿長，寓意隨行祈福、平安順遂，展現宗教文化的深厚底蘊，更融合彰化在地藝術價值。

    大甲媽祖鑾轎昨天下午經由大度橋進入彰化市區，陣頭、隨行人員一路護轎前行，信眾虔誠。（縣府提供）

    大甲媽祖鑾轎昨天下午經由大度橋進入彰化市區，陣頭、隨行人員一路護轎前行，信眾虔誠。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美（中）昨天下午在大度橋南端、彰化市轄區，迎轎接駕媽祖鑾轎。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美（中）昨天下午在大度橋南端、彰化市轄區，迎轎接駕媽祖鑾轎。（縣府提供）

    大甲媽祖遶境今天白天在南彰化，昨天下午行經彰化市，大批信眾一路隨行，道路擠得水洩不通，氣氛熱絡。（縣府提供）

    大甲媽祖遶境今天白天在南彰化，昨天下午行經彰化市，大批信眾一路隨行，道路擠得水洩不通，氣氛熱絡。（縣府提供）

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