台南溪北8區救護「雙軌出勤」啟動 救護車化身「行動急診室」

新營專救隊高級救護技術員執行急救處置，並對患者給予急救藥物。（第一大隊提供）

為了挑戰生命救援的極限，台南市消防局第一救災救護大隊啟動「新營專責救護隊雙軌出勤」試辦計畫，針對新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、關嶺、東原等8個消防分隊，如一般分隊接獲OHCA（無生命徵象）或重大創傷案件時，119將同步派遣一般分隊和新營專責救護隊到場救援，確保每一條寶貴生命都能在最關鍵的時刻，獲得最專業的救助。

鹽水區昨天（18日）晚上接獲1名男性在家中跌倒案件通報，119指揮中心判斷患者狀況危急並立即啟動DACPR（線上指導心肺復甦術）教導患者的家人進行搶救。第一大隊隨即啟動「雙軌」同步派遣鹽水分隊及新營專責救護隊趕赴現場，在新營專救隊抵達後，立即由高級救護技術員（EMTP）執行 ALS（高級心臟救命術）處置，精準完成氣管內管插管並給予急救藥物。在歷經電擊去顫後，讓患者成功恢復規律心跳，為後續送醫急救爭取到至關重要的存活契機。

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第一大隊的「雙軌出勤計畫」目前在台南市也只有歸仁專救隊實施，南市消防局局長楊宗林說，雙軌出勤計畫的核心在於將具備「行動急診室」等級的高階醫療量能直接推向救護最前線，透過高級救護員的戰力支援，確保大新營區市民在命懸一線的關鍵時刻，能獲得超越期待的專業守護。

新營專責救護隊去年成功執行到院前「針刺減壓（ND）」挽救嚴重創傷患者，救護隊也全面配備「到院前腹部超音波」，能精準偵測內出血。透過雙軌派遣，能讓去年高達93%的TP給藥率轉化為實質的存活率。

第一大隊大隊長邱國禎指出，雙軌出勤透過「同步派遣」與「接手入替」模式，讓一般分隊在處理OHCA或重大創傷案件時，能有最強大的高級救護技術後援，不僅提升患者的存活契機，也同步優化8分隊的救護品質。試辦目前以每日上午8點至晚上12點，針對新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河同步派遣轄區分隊與新營專救隊，對山區關嶺、東原分隊則採「定點會合」，由新營隊EMTP在預定點跳入分隊救護車接手處置，將救護車瞬間化身為「行動急診室」。

雙軌出勤計畫，救護員一邊施救，另位高級救護技術員（EMTP）執行氣管內管插管。（第一大隊提供）

台南溪北8區救護「雙軌出勤」啟動，將救護車化身為「行動急診室」。（第一大隊提供）

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