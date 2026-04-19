台北市就服處「微型徵才」 麥當勞、大全聯等18家釋767職缺

台北市就業服務處邀集18家優質企業，將於21日至24日，在各就服站熱鬧舉辦「微型徵才活動」，一共釋出767個工作機會。（台北市就服處提供）

台北市就業服務處邀集18家優質企業21日至24日在各就服站舉辦「微型徵才活動」，共釋出767個工作機會，橫跨食品製造、餐飲服務、零售通路、公共自行車、宅配物流及長照服務，例如「和德昌（麥當勞）」、「安心食品（摩斯漢堡）」、「統一多拿滋（Mister Donut）」與「新瑞宅配」等，都是品牌穩定、制度完善的優質雇主，重視員工福利與職涯發展。

就服處說，參加本週徵才活動企業包含亞尼克菓子工房、馥餘實業（西雅圖極品咖啡）、鼎王國際餐飲、和德昌（麥當勞）、安心食品（摩斯漢堡）、三商餐飲、全家、統一多拿滋（Mister Donut）、屈臣氏、大全聯、棉花田、三商家購（美廉社）、微笑單車（YouBike）、新瑞宅配與居家長照機構愛馨、圓光、優福、長安健照事業等，共計18家企業。

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就服處提報，這次徵才活動亮點是「高薪職缺」，例如「鼎王國際餐飲」開出外場與內場人員早班45K、晚班上看50K的優渥薪資；「微笑單車（YouBike）」調度及維護專員高薪43.6K，夜班調度及大夜班維護高薪49.6K；「棉花田生機園地」儲備店長達40K，「三商餐飲」儲備幹部，與「馥餘實業（西雅圖極品咖啡）」外勤業務員也有39K。

除了薪資，企業更祭出多元福利，打造友善職場環境。「三商餐飲」提供團保、健康檢查、員工餐與分紅制度；「亞尼克菓子工房」重視員工身心健康，安排健康檢查與家庭日；「屈臣氏」除員工優惠外，還提供志工假與三節獎金，展現企業社會責任。「全聯」則提供供餐、心理諮詢與激勵制度，兼顧員工生活與成長。

另外，「棉花田生機園地」主打有機理念，不僅提供有機棉制服，還有新品試吃與紓壓按摩等貼心福利；「微笑單車（YouBike）」則透過子女獎助學金、購書補助與推薦獎勵，打造支持學習的職場文化；「鼎王國際餐飲」更提供終身用餐優惠與完善津貼制度。

至於零售服務業方面，「全家便利商店」、「屈臣氏」、「大全聯」及「三商家購（美廉社）」皆可依居住地協調分發，大幅降低通勤負擔，對於重視工作與生活平衡的求職者而言極具吸引力。

長照產業需求持續攀升；「愛馨」、「圓光」、「優福」及「長安健照事業」等居家長照機構，釋出居服督導與照服員職缺。

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