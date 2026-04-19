桃園掩埋場屢被點名衛生、火災風險 預計年底前達成垃圾「零裸露」

桃市府環保局透過焚化去化、跨區調度、覆土等方式，預計年底前達成垃圾零裸露目標，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

桃園市隨著生質能中心啟用、欣榮焚化廠整改完成，垃圾處理量能大增，不過，各地掩埋場仍有大量暫置垃圾待去化，桃市府環境保護局表示，過去在各掩埋場暫存的31萬公噸裸露垃圾，近年透過焚化去化、跨區調度及分區覆土，裸露量已逐步降至3萬公噸以下，預計年底前可達成「零裸露」目標。

桃園市掩埋場過去屢被桃園市審計處點名，不僅潛藏環境衛生，更暗藏火災發生等風險，議員頻頻要求環保局加速掩埋場暫置垃圾去化，同時進行復育工作，議員游吾和表示，環保局曾於2022年時宣布，大園區北港掩埋場在2027年要清空，如今距離時限僅剩1年多，希望轉型地質公園不會淪為口號。

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議員吳進昌表示，桃園市珍珠海岸計劃串聯蘆竹、大園、觀音、新屋，觀音有著名的「台版沙哈拉沙漠」草漯沙丘，卻因保障掩埋場「煞風景」而失色，要求環保局編列預算加速清運速度，讓珍珠海岸得以連貫。

議員游熒隆表示，龍潭店子湖掩埋場暫置大量垃圾，過去龍潭人戲稱是「每個月都會長高的山」，環保局允諾暫置垃圾將透過焚化等方式去化，希望真的能落實執行期程。

環保局表示，過去因垃圾產生量跟處理量有著極大差距，全市垃圾掩埋場暫置有31萬噸垃圾，經過這幾年努力去化，透過焚化去化、跨區調度及分區覆土等方式，包含觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖，全市裸露垃圾量已逐月下降，為推動「零裸露」政策，去年8月獲中央補助924萬元經費，並自籌176萬元，將持續進行去化作業，目前尚餘2萬8680公噸，後續將持續進行去化作業，預計年底前達成「零裸露」目標，之後也不會再有生垃圾進場，目前桃園市的垃圾妥善處理率已達100%。

此外，大園區北港掩埋場現為桃園市木質類巨大家具暫置場所，自2023年底設置臨時破碎分選場後，截至今年3月底已處理逾4.1萬公噸巨大廢棄物，近年積極爭取額外的去化能量，去年起去化量已大於進場量，場內暫置量呈現下降趨勢，未來待巨大廢棄物清除至一定程度並達穩定狀態後，將納入規劃逐步轉型為地質景觀公園，而大園區中隊也針對掩埋場加強環境管理措施，包括定時巡查廠區環境、落實安全檢查及辦理演練等，以維護廠區及周邊環境衛生。

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