竹縣衛生局保健業務考評獲9大獎

新竹縣去年度針對縣民推動各項健康保健獲衛福部肯定，捧回優等獎等9大獎項的肯定。（取自竹縣府官網）

新竹縣去年度針對縣民推動各項健康保健獲衛福部肯定，捧回優等獎等9大獎項的肯定，而作為一個生育率居高不下的縣市，新竹縣獎勵生育，特別關懷孕婦是否有定期產檢，持續關懷追蹤特殊情形孕婦，並於必要時轉介周產期高風險孕產婦（兒）等外，更強化新生兒的聽力、幼兒的視力篩檢，去年在這2方面寫下確診率100%的紀錄。

前述9大獎項分別是：「優等獎」、「網路監測案件辦理成效」、「B、C型肝炎擴大篩檢服務成長率」、「癌症篩檢成效」、「癌症篩檢陽性個案追蹤成效」、「HPV疫苗接種率績優」、「新生兒聽力篩檢及學齡前兒童視力管理」、「高風險婦（兒）追蹤關懷服務」以及「衛生局特別獎」。

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其中「網路監測案件辦理成效獎」，鎖定網路平台常用隱晦字眼宣傳販售電子煙與加熱菸危害青少年健康，縣府衛生局透過積極執行網路巡查，並嚴格對違規業者做查處，因而獲得肯定。

在防治B、C型肝炎易致肝癌方面，新竹縣2025年共篩檢1萬7814人，涵蓋率累計達52.4%，陽性率1.2%。去年新竹縣的大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢服務人次也有6萬7752人，發現癌症人數133人、3項癌症陽性個案的追蹤率87.62%。

而為防治子宮頸癌、頭頸癌等疾病，從去年開始，縣府針對2024年入學的國中生接種HPV疫苗，以致同年度入學的國中女生接種率92.49%，國中男生接種率則有81.20%。

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