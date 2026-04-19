今起回暖！高屏午後上看34度 週四後鋒面報到全台轉雨

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

今日東北季風減弱、白天氣溫明顯回暖。中央氣象署預報員鄭傑仁指出，週三前各地多雲到晴、氣溫回升，白天氣溫可達30度，尤其高屏近山區平地氣溫上看34度，但午後山區有短暫陣雨，民眾前往山區務必攜帶雨具，另週四後鋒面與華南雲雨區通過，氣溫再度下降，各地轉雨。

鄭傑仁指出，昨晚起高壓逐漸減弱並東移出海，台灣周邊風向從偏東北風轉為偏東風，西半部、東北部地區多雲到晴且可見陽光，但宜蘭山區有零星短暫雨，迎風面的東半部地區雲量較多，且花東、恆春半島有局部短暫陣雨，另午後高屏、近山區平地、中南部山區有零星午後短暫陣雨發生機會。

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此外，鄭傑仁說，今明2天天氣類似，各地多雲到晴，迎風面地區有局部或零星短暫陣雨，午後高屏近山區平地、山區有局部短暫陣雨，且週二迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、宜花東、恆春半島有迎風面短暫陣雨。

鄭傑仁表示，週三環境轉為偏南風至西南風，午過後大台北地區、南投、宜花平地、其他山區有局部陣雨，其他各地維持多雲到晴的好天氣。

週四、週五因鋒面逐漸接近並通過，東北季風再度增強，週六有華南雲雨區通過，西半部各地有降雨及雷雨發生機會，目前預報尚有不確定性，實際鋒面通過時間、影響程度仍有待觀察。

氣溫方面，鄭傑仁指出，今日西半部地區白天氣溫可達28至30度，南部地區上看32度，高屏近山區平地可進一步提高至32至34度，東半部地區約28至29度，宜蘭、花蓮地區約25度，外島地區約22至26度。

不過，鄭傑仁提醒，今明各地早晚感受偏涼，北部、宜蘭地區夜間清晨氣溫不到20度，其他地區約21至23度。

週三氣溫將進一步回升，西半部高溫普遍可達30度以上、東半部約26度；週四至週六受鋒面通過影響，氣溫再度下降，其中中部以北、宜蘭、花蓮、台東較明顯。

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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