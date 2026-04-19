晚上拳頭白天垃圾？ 大甲媽遶境人潮爆 彰化人喊話「媽祖都在看」

今天上午，大甲媽鑾轎在南彰化地區遶境，環保局提醒信眾隨手做對環境有利的事，讓垃圾不落地。（民眾提供）

本週兩大媽祖，白沙屯媽、大甲媽，接連經過彰化縣，成千上萬「瘋媽祖」信徒一路追隨鑾轎，昨天深夜10點多及今天凌晨1點30分左右，彰化市區更上演「大甲盃格鬥賽」打得亂七八糟，不僅成為新聞焦點，更因信眾如潮水般湧入，街道上萬頭攢動，人潮來「垃圾」也緊跟著來，不少彰化人狂酸不要「深夜拳頭、白天垃圾！」，全程媽祖都有在看！

白沙屯媽因路線不固定，沿線很難預設資源回收區，大甲媽依排定行程遶境祈祈，彰化縣環保局在南下進香與北上回鑾路線，都已預設回收區，今天上午大甲媽在南彰化地區遶境，繼續南下行程，環保局呼籲信眾不要小看一個隨手棄置飲料杯、塑膠袋的小動作，每個人都這樣做的話，成千上萬累積起來就會十足嚇人，不僅影響市容，更加重環保局與鄉鎮市公所清潔隊的清運負擔。

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環保局同時透過臉書「環保in彰化」推出集章抽獎活動，民眾可在沿線廟宇及各鄉鎮市公所設攤處索取集點卡，參與宣導或使用智慧回收機即可集章，完成後可兌換宣導品並參加抽獎，最大獎為1000元禮券，預計抽出60名。環保局盼藉此提升民眾參與意願，把乾淨街道一起留下。

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