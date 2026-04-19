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    空拍曝光！ 白沙屯媽祖回鑾畫面超震撼

    2026/04/19 11:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    空拍曝光！白沙屯媽祖回鑾畫面超震撼。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

    空拍曝光！白沙屯媽祖回鑾畫面超震撼。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮徒步進香，將於明天舉行回宮儀式，目前媽祖婆鑾轎已經於今日早上6點多抵達苗栗縣境內，除了隨香香燈腳，大批信眾也向媽祖婆祈福，苑裡鎮舊台1線中山路也被擠爆，更有民眾點燃七色彩煙恭迎粉紅超跑，空拍畫面被自發性組織白沙屯媽祖網路電視台捕捉，相當震撼。

    「粉紅超跑」今日一早6點多抵達苗栗縣境內，沿途更可以見到大批信眾「鑽轎腳」、設香案，期盼媽祖婆賜福，鞭炮聲不絕於耳；媽祖婆鑾轎沿著苑裡鎮交通要道中山路前行時，有民眾點燃七色彩煙恭迎粉紅超跑，空拍畫面捕捉到人潮擠滿台1線雙向車道與彩煙震撼畫面。

    「粉紅超跑」之後沿中山路銜接台1線直行，由苑裡鎮通往苑裡鎮，台1線沿線幾乎寸步難行，幾乎皆被人潮與香燈腳擠滿，由空中俯瞰，只見跟隨的信眾可說源源不絕，幾乎塞滿台1線，警方和動員義警、巡守隊員等協助交通疏導，也讓不少民眾說警察和義警、巡守隊員辛苦了。

    空拍曝光！白沙屯媽祖回鑾畫面超震撼。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

    空拍曝光！白沙屯媽祖回鑾畫面超震撼。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

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