數十萬香燈腳緊隨白沙屯媽祖 通霄公所提供7處夜間歇腳處

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖鑾駕，今天一早已返回苗栗縣苑裡鎮境內，數萬香燈腳緊緊跟隨「粉紅超跑」，形成長長的粉紅色人龍，相當壯觀。（圖由民眾提供）

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖鑾駕，今（19）日一早已返回苗栗縣苑裡鎮境內，數十萬香燈腳緊緊跟隨「粉紅超跑」，形成長長的粉紅色人龍，場面壯觀；白沙屯媽祖將於明天下午4點10分回宮，因應龐大的香燈腳們一路隨行，通霄鎮公所今晚將提供7處住宿場所，供香燈腳好好歇腳，明天也提供由「通霄往白沙屯」之接駁車，於上午8點開始接駁至晚上7點止 。

通霄鎮公所提供香燈腳免費住宿的場所為縣立通霄國中至善樓3樓教室、通霄鎮綜合活動中心地下室、通霄鎮平安社區活動中心、通霄國小活動中心、通霄軍營公園、通霄鎮老人文康中心、通霄鎮通東里活動中心。

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至於明（20）日通霄往白沙屯接駁站點及時間為，上午8點至下午1點通霄海水浴場-軍營公園-日落大道，下午1點至7點台鹽精鹽廠-通霄海水浴場-海盜船公園，均輪轉發車。

白沙屯媽祖明天上午，將從通霄慈后宮起駕返回拱天宮，途中依往例在秋茂公園對面空地舉行換8人抬大轎與搶頭香儀式，預計下午4點10分回宮安座。

數十萬香燈腳緊隨白沙屯媽祖，通霄鎮公所提供7處夜間歇腳處。（圖由通霄鎮公所提供）

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