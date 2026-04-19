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    首頁 > 生活

    高雄農村再生SROI達2.57 全國首個通過英國社會價值國際認證的地方政府

    2026/04/19 10:43 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄農村再生SROI達2.57，為全國第一個通過英國社會價值國際認證的地方政府。（市府提供）

    高雄農村再生SROI達2.57，為全國第一個通過英國社會價值國際認證的地方政府。（市府提供）

    高雄市已有66個農村再生社區，社會投資報酬率（SROI）達2.57，每投入1元創造2.57元社會價值，成為全國第一個通過英國社會價值國際認證的地方政府，用數據證明農村再生創造產值與價值。

    高市已有66個農村再生社區，長期推動環境改善、產業發展、綠色照顧及青年返鄉，逐步翻轉農村樣貌，從生產場域轉型為兼具生活、就業與體驗功能的多元空間。

    高雄市農業局昨舉辦「未來農城」成果暨未來藍圖論壇，各社區分享從在地照顧模式、青年返鄉創業，到農產品加值與農村旅遊發展，呈現農村在宜居、宜業、宜遊三大面向成果。

    最大亮點為SROI達2.57，代表每投入1元創造2.57元社會價值，展現政策效益，更具透明度與說服力，凸顯農村再生改變不僅是經濟成長，更包含農民歸屬感與安全感提升、社區凝聚力強化，以及對政策的信任增加，讓公共投入從成本轉化為投資。

    市長陳其邁致詞表示，高雄不只有半導體的產業轉型，更用農村政策照顧每一位農民，重視農村與農業發展，強調農村是城市永續的重要根基；市府持續投入資源，推動環境改善、產業升級、青年返鄉與綠色照顧，讓農村成為「長輩安心生活、青年願意返鄉、旅客樂於走訪」的地方，並承諾未來將持續作為農村社區最堅強的後盾，在制度、資源整合與行銷推廣上全力支持，陪伴社區穩健發展。

    高雄農村再生社區影響力領先全台。（市府提供）

    高雄農村再生社區影響力領先全台。（市府提供）

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