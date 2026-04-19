臭到鄰居拔光頭髮！花蓮臭豆腐名店進軍新店 當地人怕爆：不可能吧？

花蓮玉里橋頭臭豆腐台北大直店讓附近鄰居焦慮到拔光頭髮（本報合成，擷取自Threads、資料照）

位於台北大直美麗華百樂園附近的花蓮玉里橋頭臭豆腐，因濃烈臭味引發周邊住戶強烈抗議，甚至讓人焦慮到「狂拔頭髮」，近日更被民眾直擊疑似進軍新店碧潭，再度引發社群熱議。

一名網友昨（18）日在Threads發文表示，花蓮玉里橋頭臭豆腐似乎將在新店旁開設新分店，碧潭吊橋旁一棟建築物已掛上巨大的「玉里橋頭臭豆腐」招牌，讓他不禁直呼「不可能吧！你要來這裡嗎？」

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消息曝光後湧入不少網友留言表示，「名副其實的『橋頭』臭豆腐」、「今天去散步也有看到，大大的招牌，以後吃臭豆腐還可以看風景」、「我不要在空氣那麼好的新店溪邊散步到一半聞到刺鼻的臭味」、「臭豆腐雖然好吃，但真的超級臭，內用以後全身衣服都變臭，反對住宅區設店」、「碧潭的福音耶」、「讓碧潭吊橋走起來更有味道」、「大直店附近居民路過，嫌惡設施無誤，當初開的時候被檢舉到上新聞⋯」、「明知道很臭、明知道會影響鄰居，就是偏偏要開在住宅區，老闆選址的心態也是不太懂。好吃歸好吃，但看老闆開店邏輯也不想再吃了」。

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