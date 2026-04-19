基隆新生兒出生登記送「神隊友召喚卡」 提供4小時臨托折抵券

基隆市「育兒寶貝袋2.0」的內容物，除了安撫娃娃與組合玩具，更別出心裁將玩具車改為象徵港都精神的「迴力船」，讓孩子從小建立專屬基隆的海洋印記。（圖由基隆市政府提供）

為減輕新手爸媽的育兒負擔，基隆市政府推動各項育兒友善政策；基隆市長謝國樑今日（19日）透過影片與市民分享，基市府落實「區區有日間定點臨托」服務，並透過出生登記時贈送的「育兒寶貝袋2.0」與「神隊友召喚卡」提供4小時的日間臨托服務折抵券，提供新手家庭最實質的資源與喘息服務。

謝國樑表示，他身為家長，深知育兒路上的辛苦與挑戰。有時候家長需要處理緊急庶務，或是單純需要短暫喘息，目前基隆已達成「區區都有日間定點臨托」的目標，由專業的托育人員幫忙照顧小孩。今年起，市府更透過「神隊友召喚卡」提供4小時的日間臨托服務折抵，就是要讓基隆有新生兒子女的家長知道「在育兒的路上，市府就是神隊友」！

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基隆市兒童及少年事務處（簡稱兒少處）處長吳雨潔指出，自今年1月1日起，新生兒家庭辦理出生登記時，即可於各區戶政事務所領取升級版的「育兒寶貝袋2.0」。內容物除了具備啟發功能的安撫娃娃與組合玩具，更別出心裁將玩具車改為象徵港都精神的「迴力船」，讓孩子從小建立專屬基隆的海洋印記。此外，同樣於出生登記時贈送的「神隊友召喚卡」，每份包含4張（共計4小時）的折抵券，家長前往各區親子館或祖孫館使用日間臨時托育服務時即可憑卡折抵。結合基隆市區區皆有臨托點的佈建，讓家長能就近獲得安全、專業的支援服務，解決臨時性的托育需求。

育有雙寶的高爸爸分享表示，寶貝袋內的玩具設計精良，手冊對新手家長非常有幫助，而「神隊友召喚卡」的設計更讓家長感到溫馨。

基隆市「育兒寶貝袋2.0」的內容物，除了安撫娃娃與組合玩具，更別出心裁將玩具車改為象徵港都精神的「迴力船」，讓孩子從小建立專屬基隆的海洋印記。（圖由基隆市政府提供）

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