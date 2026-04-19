何文海踢爆南屯場漏水未修卻有人放謠言要停業?議員要求快修繕破謠言

南屯市場攤商向市議員何文海（左）反應漏水問題。（讀者提供）

南屯公有零售市場長期漏水數十處，攤商向民代反應「外面大雨、裡面小雨」拖8年未解，台中市經濟發展局長張峯源趕往會勘，攤商又傳言將「停業3個月」修復，民進黨市議員何文海要求澄清「修漏不停業」謠言，強調盧市府不想修漏還粉飾太平，只能留給下屆市長做。

南屯市場位於台中市南屯老街（原犁頭店街），起源可追溯至清康熙年間，現今為公有市場與周邊萬和宮、文昌公廟保有傳統老店風貌，是台中最早開發區，當地麵店、菜頭粿等攤商屢向民代抱怨，「天篷 （台語：天花板）漏水8年未解」，拜託趕快修補。

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何文海說，有心人散播「修理漏水停業3個月」，引發攤商惶恐，還有說漏水沒那麼嚴重，要求市府澄清「修漏不會停業」謠言並提出修繕計劃，他強調，議員應該反應問題而不是淡化問題，市府更應該解決問題而不是推諉，要求市府在不影響攤商營運的情況下，儘速修復漏水問題。

台中市經發局長張峯源趕往會勘，稱停業傳聞為子虛烏有，會趁攤商下午休息時修補，不影響營業。

台中南屯市場遭遇強降雨漏水情形。（議員何文海提供）

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