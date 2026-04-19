中興新村逾1甲子2-2》中興新村眷舍整修串成「廊帶」承載活化重任

省主席官邸是木屋建築，外型雅致。（資料照）

中興新村是台灣省政府所在地，在精省後眷舍住民逐漸凋零後而沒落，國發會去年起已分三期完成眷舍整修工程，並以「食宿遊購行」目標分批進行活化標租，第四期27戶也將開始整修，國發會指出，分批整修並活化利用省府眷舍，希望串成「廊帶」，逐步將遊客帶進來，讓中興新村風華再現。

國發會中興新村活化專案辦公室設立後，省主席官邸是首件眷舍活化標租案，由知達開發公司以月租6萬8000元得標，將作為餐廳，目前正在趕工內部裝修，國發會希望能在月底或下月初試營運。而第二批活化標租案是位在光華二路二街的12間眷舍，其中9間是民宿群，另有3間作為咖啡店、自行車租店，過年前已開始營運，假日的遊客不少。

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第三批整修好的青少年活動中心、羽球館及28間眷舍，原來羽球館和眷舍合併為一件標租案，但有意承租的業者認為兩者性質不同，因此國發會重新公告，將先標租羽球館，28間眷舍再另案公告標租。

「第四批27戶眷舍也將進行整修！」，國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴說，中興新村活化到風華再現，需要時間逐步完成，整修的眷舍都在光華路周邊，將串成一個「廊帶」，分批活化出租作為餐廳、民宿、商店、自行車出租導覽，滿足遊客「食宿遊購行」的需求，而逛完該「廊帶」，不遠處也可散步到兒童樂園、中興會堂，帶動中興新村中、北核心地區的經濟發展。

中興新村光華二路二 的12間眷舍已標租作為民宿、咖啡廳、自行車站，已開始營業。（記者陳鳳麗攝）

省主席官邸標租出去將作為餐廳，木屋建築加上綠樹草地環境優雅，目前正在趕工裝修。（記者陳鳳麗攝）

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