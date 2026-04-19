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    首頁 > 生活

    用環保守護家園 嘉市出版「木都」環教有聲書

    2026/04/19 09:55 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市政府18日舉辦「世界閱讀日X地球日：旅讀探險家」活動。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市政府18日舉辦「世界閱讀日X地球日：旅讀探險家」活動。（圖由嘉市政府提供）

    4月22日、23日世界地球日與世界閱讀日前夕，嘉義市首本官方環境教育繪本「木都綠旅行」有聲書昨天（18日）正式發表，邀請專業配音員「花媽」王瑞芹老師為有聲書獻聲，期待透過視覺與聽覺的「數位閱讀」帶領民眾走入木建築群，及學習分類與減塑，用環保守護家園。

    市府昨在嘉義舊監獄宿舍群跨界舉辦「世界閱讀日X地球日：旅讀探險家」活動，環保局長孫意惇表示，今年度再度與文化局跨局處合作，將環境教育從「紙本」轉化為「生活實踐」，特別強化2大工具數位互動與感官教育，除了與「花媽」老師合作「木都綠旅行」有聲書，更啟動LINE官方帳號「永續嘉園行動」，設計為期1個月的「週週系列任務」，參加民眾還有機會抽中iPad、腳踏車等多項大獎。

    民眾可透過自備餐具消費、永續知識挑戰等日常任務累積點數，建立持續性的永續行為紀錄，利用數位平台，讓各種環境永續行為成為日常生活一部分。

    市府文化局長謝育哲說，市府每年編列千萬預算購置書藉，為閱讀環境升級。「閱讀浪」行動書車自2024年啟用以來，深受民眾喜愛與支持，4月起重返城市巡迴駐點，提供豐富藏書、舒適閱讀空間及便利借閱服務。

    為推廣閱讀，文化局每月不定期舉辦活動，多元主題培養民眾閱讀素養，例如常態系列活動「旅讀探險家」、「書蟲書蟲在哪裡」、「書車變變變」及「換換漂書趣」，透過趣味內容引發民眾閱讀興趣，達成指定任務還能把限量質感「閱讀浪」小禮物帶回家，相關資訊可上嘉市圖書館臉書查詢。

    嘉市首本官方環境教育繪本「木都綠旅行」有聲書正式發表。（記者丁偉杰攝）

    嘉市首本官方環境教育繪本「木都綠旅行」有聲書正式發表。（記者丁偉杰攝）

    嘉市行動書車「閱讀浪」容納500冊書籍。（資料照）

    嘉市行動書車「閱讀浪」容納500冊書籍。（資料照）

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