智慧光明燈串接西非！高市議員黃柏霖：200組電腦運抵奈及利亞

奈及利亞藍寶石基金會中心啟動智慧光明燈計畫，兩百組電腦從台灣出發已運抵奈及利亞。（黃柏霖提供）

奈及利亞藍寶石基金會中心啟動「智慧光明燈」計畫，透過國民黨籍高雄市議員黃柏霖協助，將兩百組電腦由台灣運到西非奈及利亞，協助當地青年提升資訊能力。

黃柏霖說明，奈及利亞約有兩億人口，其中40%是年輕人，全國估算只有13%民眾會使用電腦，硬體設備的缺乏是奈國數位轉型的主要挑戰。

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他進一步提到，來自台灣的智慧光明燈電腦設備，將在奈及利亞帶給青年機會與希望，整個計畫須從高雄港經過新加玻，繞過非洲好望角，到西非奈及利亞港口，再走1000公里前往內陸，抵達奈及利亞吉加瓦州 （Jigawa） ，這也是目前智慧光明燈計畫的電腦走過最遙遠的旅途。

黃柏霖指出，最新一梯次的200組「智慧光明燈」，已經協助奈及利亞的藍寶石基金會在Kano洲和Jigawa洲設立兩個社區資訊中心，智慧光明燈加上藍寶石基金會的師資，目標要在5年內培訓5千個當地青年接受資訊技能培訓，並媒合青年找到工作機會。

奈及利亞藍寶石基金會中心啟動智慧光明燈計畫，兩百組電腦從台灣出發已運抵奈及利亞。（黃柏霖提供）

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