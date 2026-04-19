親子賞螢遊程正夯 嘉縣鐵道螢河超吸睛

「螢來星光，奇幻旅程」林鐵十字路車站的鐵道螢河。（圖由阿里山賓館提供）

嘉義山區全年都有螢火蟲出沒，但4至5月大爆發為賞螢旺季，嘉義縣政府文化觀光局精選23處賞螢景點，其中有適合親子前往的鐵道賞螢路線。阿里山賓館特別攜手達人推出「螢來星光，奇幻旅程」體驗，即日起至5月31日止，入住2天1夜螢來星光住房專案，贈十字社區鐵道或迷糊步道賞螢體驗，享受阿里山最獨特的鐵道、森林步道賞螢趣，探索阿里山迷人的夜間夢幻之美，以及日間山林鐵道的深度遊程。

嘉義山區螢火蟲生態豐富，種類多達40多種，每年4至5月是螢火蟲最旺盛、活躍的季節。隨著親子客層和外國遊客增加，森鐵又名列阿里山五奇美景之一，阿里山賓館賞螢活動精選的十字社區鐵道，遊客白天可自行搭配奮起湖的深度遊程，到老街品嘗便當、甜甜圈、愛玉，再漫步至奮起湖車庫，感受鐵道歷史文物的懷舊風情，傍晚回到阿里山賓館在7樓景觀平台欣賞日落、雲海美景，7點左右搭乘專車到十字車站賞螢，五感療癒、洗滌身心。

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螢來星光住房專案旅程的另一個亮點為「迷糊步道賞螢」，阿里山賓館攜手大阿里山協會達人依天候及螢況調整，規劃迷糊步道夜間的賞螢行程。

4至5月的螢火蟲季，各社區與部落都會推出夜間賞螢導覽和體驗活動，包括鄒族部落的樂野、茶山、里佳社區所提供的導覽服務、太興社區的螢河鐵道活動等，以結合在地文化與大自然生態，讓遊客體驗最完整的賞螢之旅。

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