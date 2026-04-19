2500位自行車友在淡江大橋上嗨騎 飽覽淡水河美景

車友經過橋頂時興奮比讚。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋將於5月12日通車，交通部公路局與新北市府共同規劃系列慶祝活動，繼昨天「路跑活動」，今天再舉辦「自行車活動」，2500位車友在通車前分別騎上大橋，別具意義，許多車友騎上大橋頂端便停下車來，舉起手機拍照，直呼很好騎、不累，新北市副市長朱惕之開場鳴笛，勉勵車友一起往前騎，飽覽淡水河美景。

公路局北區公路新建工程分局主辦昨天的淡江大橋路跑與今天的自行車活動，交通部次長陳彥伯與朱惕之今於6點半鳴槍，50.9公里組別有網紅單車小D領騎在內，眾人一同從漁人碼頭出發，朝淡江大橋方向騎去，隨後20公里組別也跟著出發，悠遊騎行，路程橫跨淡水、八里兩區。

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許多車友騎到淡江大橋中央端頂，便停下車拿出手機自拍，拍攝大橋與淡水河美景，有些車友直接邊騎邊拍，興奮之情溢於言表，騎乘的車友直呼「不累、很好騎」。

陳彥伯指出，歡迎大家來到淡江大橋來參加這一次的自行車騎乘活動，淡江大橋是知名建築師札哈·哈蒂設計的單塔不對稱的斜張橋，將在5月12日通車，很高興辦理這樣的活動，「這座橋屬於大家的」，鼓勵車友們用熱情與行動騎上大橋，留下美好回憶。

朱惕之表示，連接新北淡水、八里的淡江大橋在還沒通車前，所有的車友，一步一腳印騎過淡江大橋，看見淡水河的美景，祝福大家騎乘平安愉快，一起往前騎。

車友項先生出發前，跟友人一起把淡江大橋當背景自拍，他表示，平常就喜歡騎自行車，自己也是淡水在地人，今天自行車活動別具意義，因此跟友人一起參加活動騎自行車。

車友騎過橋頂露出高興神情。（記者黃政嘉攝）

公路局北區公路新建工程分局今主辦淡江大橋自行車路騎活動，2500位車友參與。（記者黃政嘉攝）

6點半鳴笛後，50.9公里組別車友從漁人碼頭處出發，朝淡江大橋騎乘前進。（記者黃政嘉攝）

今天第一位騎上淡江大橋的車友，認真騎著小摺經過喬頂。（記者黃政嘉攝）

許多車友騎到淡江大橋中央端頂，便停下車拿出手機拍照。（記者黃政嘉攝）

交通部次長陳彥伯（中）、朱惕之（右2）於6點半鳴槍。（記者黃政嘉攝）

車友出發前與淡江大橋同框 自拍紀念。（記者黃政嘉攝）

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