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    首頁 > 生活

    風櫃總動員清理 迎接澎湖觀光旺季到來

    2026/04/19 09:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    風櫃里民沿途進行垃圾清理，以清淨面貌迎接觀光旺季。（馬公市公所提供）

    風櫃里民沿途進行垃圾清理，以清淨面貌迎接觀光旺季。（馬公市公所提供）

    風櫃位在澎湖馬公澎南最後一站，轄區有風櫃聽濤、蛇頭山等觀光景點。由風櫃里辦公處與社區發展協會共同發起「環境清潔活動」，昨（18）日在風櫃溫王殿廣場集合出發，號召里民、志工及社區夥伴參與，現場約150人投入清潔行動，針對海岸及周邊公共空間進行整理。

    馬公市長黃健忠應邀到場，與民眾一同出發。此次清潔範圍以風櫃沿岸及社區周邊為主，依路線分組進行環境整理與垃圾分類，針對海漂垃圾及日常堆積廢棄物逐步清除。透過集中人力與分區作業，提升清理效率，也讓環境改善能在短時間內呈現，減少對生活空間與景觀的影響。

    風櫃里長洪雅紋表示，風櫃臨海，受季節風與潮汐影響，海漂垃圾容易累積於岸際與空地，清理工作需長期投入。里辦公處平時配合社區進行巡查與通報，透過定期動員，讓居民實際參與環境整理，逐步減少垃圾堆積，維持社區環境品質。

    馬公市長黃健忠表示，環境整理不只是清除垃圾，更關係到生活品質與環境意識的累積。透過社區共同參與，讓維護環境成為日常的一部分，逐步帶動更多民眾關心並投入公共環境事務；市公所也會在清潔資源與作業面持續配合，提供必要支援，讓地方執行更有效率。

    風櫃里舉辦環境清潔，資源回收宣導活動。（馬公市公所提供）

    風櫃里舉辦環境清潔，資源回收宣導活動。（馬公市公所提供）

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