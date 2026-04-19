知本火車站機車違停多 縣府勘查將增設200車位停車場

知本火車站周遭在假日時機車停車一位難求。（記者黃明堂攝）

知本火車站周邊長期存在的機車違停亂象，在今年清明連假飽受民眾批判，也引發警方高度關注，並開罰單、拖吊，強力執法。但民眾不滿火車站缺乏機車停車空間，長期未獲重視，才造成連假違停亂象，縣府日前到站勘查，決定增設1處可供200輛停車的機車停車場。

台東縣警察局交通警察隊於本月2日接獲民眾檢舉後，隨即出動拖吊車展開強力執法，針對影響交通動線與行人安全的車輛進行掃蕩。共計舉發30件違規、移置保管14輛機車。警方執法的重拳也激起了不少通勤族與學生的反彈。許多台東大學的學生表示，知本車站周邊的停車格長期處於飽和狀態，即便提早到站，往往也一位難求。1名台東大學學生無奈地提到，學校宿舍與車站間有一段距離，騎車轉乘火車是返家或出遊的唯一選擇，但到了現場發現根本沒停車位，在「趕不上火車」與「冒險違停」之間，往往只能被迫選擇後者，學生更感嘆「誰想跟荷包過不去？是真的沒地方停」。

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面對執法與供給不足之間的矛盾，縣議員王文怡指出，違停雖不對，但確實影響動線，縣府必須正視知本車站除了里民與遊客外，還有大量東大學生及太平營區弟兄的停車需求，目前的停車空間顯然不足。在她爭取下，台東縣政府交通處到站會勘，允諾將在現有的公車站後方規畫增設機車停車場，預計完工後可提供至少200個車位。除了增加供給，縣府未來也將重新檢視周遭標線劃設並加強照明設備。

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