大甲媽起駕遶境 這件事讓提供廁所的商家「切心」

台中市清水區一家加油站員工po文，質疑提供廁所的善意被大甲媽隨香民眾糟踏。（擷取自Threads）

大甲媽於17日夜間起駕遶境，台中市清水區一處加油站為方便信眾方便，夜間主動開放廁所供隨香的民眾使用，不料，今天一早開門，發現廁所水箱被惡意破壞，現場被隨意大小便，環境一片狼藉，質疑信眾連「公德心都沒有，這份善意還有必要繼續嗎」；有網友表示，某加油站在白沙屯媽經過後，也是廁所被亂丟一堆垃圾，馬桶堵塞，沒水準的人到哪邊都一樣沒水準，這種人媽祖會保佑他，我才不信。

清水區一處加油站人員表示，加油站平時半夜並未營業，基於善意，方便大甲媽祖遶境的信眾們，主動開放廁所使用，結果今天一早開門，竟發現廁所水箱被惡意破壞，現場更被隨意大小便，環境一片狼藉。「這種行為非常誇張，也讓人難以接受」。

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加油站人員說，「我們是出於好意提供協助，不是讓人來破壞、糟蹋環境的。如果連最基本的公德心都沒有，那這份善意還有必要繼續嗎？」，呼籲大家自重，尊重提供協助的店家，別讓少數人的行為，毀了整體的形象。

網友紛留言表示，隨便大小便的..到底是…狗嗎 ；白沙屯和大甲媽的信眾已經一個樣了；有些人就是不值得同情也不值得幫助。

一名信眾則表示，當天有看到，一路上大家都在找廁所，只要有提供廁所基本都要等20人以上，謝謝你們提供方便，可惜有些人，腦子不知道想什麼亂搞。

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