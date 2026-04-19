新北鐵道馬拉松起跑！侯友宜勉跑友接力追火車 欣賞山海美景

第11屆新北市鐵道馬拉松今天（19日）早上在福隆海水浴場彩虹橋前熱鬧登場，圖為眾跑友蓄勢待發準備出發。（記者俞肇福攝）

今年正式邁入第11屆的「新北市鐵道馬拉松接力賽」，今天（19日）清晨在新北市福隆海水浴場彩虹橋前，在新北市長侯友宜鳴槍後起跑。侯友宜致詞時說，「新北市鐵道馬拉松接力賽」，在跨越10週年的里程碑後，今年賽事以「1+1」為核心精神，象徵帶著過去10年的感動，從1開始重新出發。侯友宜期勉跑友「追得過火車是傳奇，追不過火車是生活」，他更希望跑友在追火車過程中，能認識貢寮雙溪之美。

新北市鐵道馬拉松接力賽第11屆人氣始終不減，報名開放當天秒殺額滿。今年以「1+1」象徵陪伴與接力精神，除了熟悉的老朋友們以及新來的追友們外，今年亦有新北市議會議員、市府團隊及地方里長組隊參賽，與民眾共襄盛舉，展現新北市的熱情。

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往年大受好評的7神IP角色，今年在11週年賽事中分量再加重；這群最具代表性的神馬巨星，以「全員衝刺」的姿態現身，傳遞「追得過火車是傳說，追不過火車是生活」的趣味精神。最受期待的完賽獎牌也同步升級，首次加入滑軌設計，讓獎牌上的7神角色可來回滑動，宛如在獎牌上奔跑，動感十足。

鐵道馬拉松的賽道上，最吸睛的莫過於變裝組隊伍精心準備的變裝造型，預計將再度看到從經典動漫到在地特產的無限創意，展現對賽事的投入與熱情。侯友宜表示，新北市鐵道馬拉松接力賽邁入第11年，已不再只是一場比賽，而是新北市最具代表性的城市品牌。鐵道馬拉松不僅帶動雙溪、貢寮地區觀光，也促進在地經濟發展。透過雙腳以旅跑方式認識新北，品嚐美食、欣賞山海美景。

第11屆新北市鐵道馬拉松今天（19日）早上登場，圖中的新北市長侯友宜（前排右二）與眾跑友在賽前暖身。（記者俞肇福攝）

第11屆新北市鐵道馬拉松今天（19日）早上在新北市長侯友宜鳴槍後登場，圖由右至左依序為交通部東北角風管處長游麗玉、新北市長侯友宜、新北市議員陳明義、新北市觀旅局長楊宗珉、雙溪區長劉盈良。（記者俞肇福攝）

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