墾丁翻轉2-2》擺脫負面標籤 墾丁攤商「正名」、「自律」重塑品牌

墾丁攤商市集文化協會（原墾丁攤商管委會）近期積極發聲，強勢懲處記點爭議調酒攤獲好評。（記者蔡宗憲攝）

清明連假人潮的湧入，墾丁再次展現強勁的觀光熱度，長期以來「墾丁」二字常因外界誤解或少數爭議事件而遭負面標籤化；為了守護這塊南台灣的觀光招牌，墾丁攤商市集文化協會積極展現自律，強勢懲處記點爭議調酒攤獲得好評，並將推動「正名」行動與更嚴謹的自治管理，讓墾丁重新找回旅遊榮耀。

墾丁攤商市集文化協會執行長曾春惠指出，過去墾丁常被污名化，導致品牌形象受損，當前重要課題在於「正名」與「承擔」，未來屬於墾丁大街區域的事務，該協會將勇於負責，不論是消費爭議或環境管理，都會透過管委會機制第一時間介入處理，今年調酒攤爭議就是一個開始，不能讓所有負面評價都算在墾丁頭上，唯有釐清權責，才能保護在地經營者的權益。

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清明連假期間的「台灣祭」成功帶動人潮回流，墾丁地區旅宿住房率幾乎全滿，地方觀光業者感謝縣府與各界的努力，讓年輕族群重新看見墾丁，然而，單靠短期活動並不夠，墾丁攤商市集文化協會除了整頓大街攤商外，並計畫在非動力水域開發深度體驗，如獨木舟、SUP等親水活動，讓墾丁大街周邊形成一個大型樂園，擺脫大街夜市的單一印象。

該協會強調，攤商須展現高度自律，透過管理費的籌措與回饋機制，提升街道整理與服務品質，墾丁就像一面漂亮的牆壁，過去因疏於維護而被抹黑，現在必須從基層做起，把這塊招牌「收回來」重新擦亮。

台灣祭為屏東墾丁帶來強勁的觀光熱度。（記者蔡宗憲攝）

墾丁攤商市集文化協會在各場地巡查管理。（記者蔡宗憲攝）

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