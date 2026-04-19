墾丁翻轉2-1》後春吶時代轉型 百萬人潮「台灣祭」領軍墾丁觀光重振

「台灣祭」領軍墾丁觀光翻轉。（記者蔡宗憲攝）

今年百萬人次的台灣祭重低音震動大灣草坪，不僅宣告了南台灣音樂盛事的復興，無形中也搭起了一座橫跨世代的文化橋樑；這場由屏東縣政府一手打造的音樂祭，背後最重要推手是縣長周春米，她認為，台灣祭不單是一場大型派對，更是墾丁觀光重塑品牌形象、邁向質變轉型的關鍵一步。

回顧二十多年前，墾丁曾因「春天吶喊」成為全台獨立音樂的朝聖地，一手打造「台灣祭」的現任副縣長鄞鳳蘭回憶，墾丁代表的是自由、純粹與原創，然而，隨著時代推移，春吶落幕後的墾丁，一度陷入過度商業化、高物價與標籤化的負面循環。

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為了找回墾丁的音樂靈魂，縣府團隊以「台灣祭」之名重新出發，鄞鳳蘭表示，這不僅是換一個名稱，更是一種精神的延續與進化，要在前輩們打下的地基上，長出屬於現代年輕人的音樂果實。

近年的台灣祭可看到不少中年父母帶著孩子一同出現在舞台前，向孩子講述著當年他們是如何南下追逐音樂；鄞鳳蘭認為，這種「世代傳承」精神正是台灣祭最迷人之處，透過優質的演出陣容、完善的交通接駁與透明的消費環境，縣府努力撕掉過去被貼上的負面標籤。

縣長周春米強調，縣府的目標很明確，就是要讓「到墾丁聽音樂」重新成為一種高品質、負責任的時尚與驕傲，讓這座半島不再只是地圖上的一個風景區，而是每個人青春裡都必須擁有的重要章節。

這場屬於國境之南的觀光轉型，核心在於從「量」到「質」的提升，面對近年來的「墾丁品牌危機」，周春米認為，墾丁擁有全台灣無可取代的自然條件與音樂歷史底蘊，台灣祭的成功，證明了只要公部門願意投入資源引導，並與在地緊密配合，墾丁絕對有能力從「負面新聞」中突圍。

周春米表示，縣府的長遠規劃，並非僅停留在三天連假的熱度，而是要以此為契機，讓墾丁的觀光形象從單純的消費轉向深度的文化體驗，真正實現觀光的深耕與轉型。

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百萬人次的台灣祭的重低音於大灣草坪震動，宣告了南台灣音樂盛事的復興。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣長周春米（中）眼中，台灣祭不只是一場大型派對，更是墾丁觀光重塑品牌形象、邁向質變轉型的關鍵一步。（記者蔡宗憲攝）

不少中年父母帶著孩子一同出現在舞台前，向孩子講述著當年自己如何南下追逐音樂。（記者蔡宗憲攝）

不少中年父母帶著孩子一同出現在舞台前，向孩子講述著當年自己如何南下追逐音樂。（記者蔡宗憲攝）

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