高雄永續食農生活節！「從餐桌到街角」食農教育改善流浪動物問題

動保處推「從餐桌到街角」食農教育，改善流浪動物問題。（市府提供）

高雄市打造永續城市，今年跨局處推出「高雄永續食農生活節」系列活動，動物保護處昨於燕巢動物保護關愛園區，舉辦「從餐桌到街角」半日食農教育活動，特別將食農素養與流浪動物源頭管理結合，引導民眾從日常飲食習慣出發，減少剩食、不亂丟食物是解決流浪動物問題第一道防線，思考環境保護與生命教育的深層關聯。

動保處推動多元環境教育，這次重點建立全環節永續意識，食物從生產、購買到端上餐桌，若產生剩食並隨意丟棄，不僅造成環境髒亂與異味，更會吸引流浪犬貓聚集。

請繼續往下閱讀...

講師帶領學員探討如何透過不隨意餵食，改善街角生態，並宣導寵物晶片登記、疫苗施打及絕育等源頭管理措施，藉此鼓勵民眾成為負責任的好飼主。

動保處指出，流浪動物若因食物來源穩定且族群未經絕育而持續繁殖，恐衍生交通安全及社區困擾，減少剩食、不亂丟食物，正是解決流浪動物問題的第一道防線。

動保處也帶領民眾進行園區巡禮，更結合當地特有泥火山地景導覽，民眾關注動保議題之餘，也能近距離感受高雄自然地質之美，提升對在地環境的認同感。

農業局長姚志旺表示，食農教育不僅是關於食物，更是一場生命與環境的深刻對話，透過「從餐桌到街角」課程，讓民眾明白環境友善與動物減量的共同目標，唯有從源頭管理做起、落實飼主責任，才能真正解決社會問題。他強調，未來將持續利用燕巢園區優質的環教場域，舉辦更多寓教於樂活動，與市民攜手建構人與動物和諧共好的永續城市，讓高雄成為溫暖且友善生命的生命教育基地。

動保處推「從餐桌到街角」食農教育，改善流浪動物問題。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法