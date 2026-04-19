04/19各報重點新聞一覽

中國公佈10項對台措施，在北京施壓下，全國商業總會理事長許舒博將於明天召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會。（資料照）

自由時報

我不甩惠台 北京動員施壓 商總、7大公協會 明天提建議

「鄭習會」後，中國公佈十項對台措施，我政府無懼中國施壓，已表態不開放兩岸直航航點、自由行須透過觀光「小兩會」先溝通。據了解，在北京施壓下，全國商業總會理事長許舒博將於明天召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。

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美菲明起肩並肩演習19天 日艦參演 中國批日本介入台海 宣布將在東海軍演

由美國與菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩二〇二六」，將於明天至五月八日正式登場，演習區域鎖定南海海域。適逢美菲「共同防禦條約」簽署七十五週年，除七個參演國外，另有十七國以觀察員身分參與，規模為歷屆之最。日方本次參演編隊採取「東西分進」方式南下，護衛艦「雷」號於十七日通過台灣海峽，戰力強大的直升機母艦「伊勢」號則與運輸艦經由台灣東部海域航行，展現對印太情勢的關注。

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美商務部長：拒中國汽車在美設廠 斬釘截鐵強調 不會讓比亞迪進來

彭博報導，美國商務部長盧特尼克十七日出席新聞網站Semafor在華盛頓舉行的論壇活動時，針對是否允許中國汽車製造商比亞迪在美國成立合資工廠的提問，斬釘截鐵回應：「不！」引發現場笑聲。

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聯合報

道安新破口！慢車酒駕 暴增6成4

台灣取締酒駕多年，警政署統計，去年警取締酒駕違規件數為五萬六三○三件，其中汽、機車酒駕及拒測件數為近三年最少，但慢車酒駕與拒測件數卻是近三年最高，尤其慢車酒駕件數較前年暴增六成四。警方指出，民眾怕被抓酒駕，改以自行車代步，但慢車酒駕除違規，也有自摔、撞人或蛇行釀車禍的危險，慢車酒駕漸成為政策破口。

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計畫送出！重啟核三 闖關實質審查

攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，正式進入審查階段。台電三月底送出核三廠再運轉計畫到核安會，核安會四月初召開第一次審查會，找來多位核能專家共同檢視計畫書，但台電目前尚未接獲任何補件通知。核安會表示，已確認送審文件的完整性符合申請要件，並召開實質審查準備會議。

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中國時報

最後希望 美伊最快20日談判

伊朗17日宣布對商船開放荷莫茲海峽，但美軍持續對伊實施海上封鎖，引發伊朗的反彈。據路透報導，一支油輪船隊18日從波斯灣穿越荷莫茲，但伊朗軍方則稱已恢復控制該海峽，還有油輪被火力逼退。而外傳美伊最快可能於20日重啟談判，伊朗也表示尚未同意。

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靖國神社春祭 高市擬不參拜

據日本媒體報導指出，面對21日起為期3天的靖國神社春季例大祭，過往慣例參加的日本首相高市早苗，如今考慮不前往靖國神社參拜。知情人士指出，主因來自大陸官方去年強烈反對高市所發表的「台灣有事論」，且日方希望透過「穿梭外交」（日韓領袖互訪）改善與韓國關係。

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由美國與菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩2026」，將於明天登場。圖為2024年美菲肩並肩演習，菲律賓軍艦發射反艦飛彈畫面。（法新社）

美國商務部長盧特尼克出席論壇活動，斬釘截鐵表示，不會讓中國汽車製造商在美國成立合資工廠。（法新社）

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