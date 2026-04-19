晚7小時！大甲媽深夜闖關 創最晚通過民生地下道紀錄

大甲媽鑾轎凌晨1時45分才抵達民生地下道，刷新歷年最晚紀錄。現場仍湧入近2000名信眾守候，齊聲高喊「進喔！進喔！」，氣氛沸騰。（記者陳冠備攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，原預計18日晚間通過彰化市「一級戰區」民生地下道，卻因行程延誤長達7個多小時，直至今（19日）凌晨1時45分才抵達並順利通過，刷新歷年最晚紀錄。儘管深夜時分，現場仍湧入近2000名信眾守候，齊聲高喊「進喔！進喔！」，氣氛沸騰。

民生地下道因空間狹窄、人潮密集，被視為遶境路線中的「一級戰區」。為防止意外發生，彰化縣警局今年大陣仗部署335名警力、88名民力，並設置770面改道牌疏導交通，同時集結40名具柔道、跆拳道專長的教官組成「機動應變隊」，全程戒備。

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儘管警方層層維安，仍擋不住信眾熱情，18日晚間11時起，地下道周邊已湧現人潮，提前卡位等候媽祖鑾轎到來。但原本預計18日晚間6點30分就會通過地下道，直到19日凌晨1點45分，鑾轎終於現身入口處，時程延誤了7小時又15分，再度創下歷年最晚紀錄。

大甲媽祖鑾轎通過地下道時，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率隊護轎前行，沿途向兩側信眾揮手致意。

鑾轎在眾人簇擁下緩步前進，約5分鐘順利穿越地下道，現場瞬間爆出掌聲與歡呼聲，不少信眾直呼「等再晚也值得」，為這場深夜進香寫下熱血一幕。

大甲媽創最晚通過民生地下道紀錄。（記者陳冠備攝）

大甲媽鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率隊護轎前行。（記者陳冠備攝）

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