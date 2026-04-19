為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    晚7小時！大甲媽深夜闖關 創最晚通過民生地下道紀錄

    2026/04/19 02:21 記者陳冠備／彰化報導
    大甲媽鑾轎凌晨1時45分才抵達民生地下道，刷新歷年最晚紀錄。現場仍湧入近2000名信眾守候，齊聲高喊「進喔！進喔！」，氣氛沸騰。（記者陳冠備攝）

    大甲媽鑾轎凌晨1時45分才抵達民生地下道，刷新歷年最晚紀錄。現場仍湧入近2000名信眾守候，齊聲高喊「進喔！進喔！」，氣氛沸騰。（記者陳冠備攝）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，原預計18日晚間通過彰化市「一級戰區」民生地下道，卻因行程延誤長達7個多小時，直至今（19日）凌晨1時45分才抵達並順利通過，刷新歷年最晚紀錄。儘管深夜時分，現場仍湧入近2000名信眾守候，齊聲高喊「進喔！進喔！」，氣氛沸騰。

    民生地下道因空間狹窄、人潮密集，被視為遶境路線中的「一級戰區」。為防止意外發生，彰化縣警局今年大陣仗部署335名警力、88名民力，並設置770面改道牌疏導交通，同時集結40名具柔道、跆拳道專長的教官組成「機動應變隊」，全程戒備。

    儘管警方層層維安，仍擋不住信眾熱情，18日晚間11時起，地下道周邊已湧現人潮，提前卡位等候媽祖鑾轎到來。但原本預計18日晚間6點30分就會通過地下道，直到19日凌晨1點45分，鑾轎終於現身入口處，時程延誤了7小時又15分，再度創下歷年最晚紀錄。

    大甲媽祖鑾轎通過地下道時，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率隊護轎前行，沿途向兩側信眾揮手致意。

    鑾轎在眾人簇擁下緩步前進，約5分鐘順利穿越地下道，現場瞬間爆出掌聲與歡呼聲，不少信眾直呼「等再晚也值得」，為這場深夜進香寫下熱血一幕。

    大甲媽創最晚通過民生地下道紀錄。（記者陳冠備攝）

    大甲媽創最晚通過民生地下道紀錄。（記者陳冠備攝）

    大甲媽鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率隊護轎前行。（記者陳冠備攝）

    大甲媽鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率隊護轎前行。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播