蓋掩埋場？南鳳山清潔隊整建未知會惹怒地方 環保局致歉

誠義里長劉啟芳（左）遞交陳情書給高雄市環保局環衛處長陳偉德。（記者陳文嬋攝）

高雄市環保局近日整建南鳳山清潔隊，卻未事先知會地方，引發恐慌，擔心蓋垃圾掩埋場，抗議表達不滿，誠義里長劉啟芳提出11項訴求，遞交陳情書，要求南鳳山清潔隊遷移；環保局致歉並掛保證，絕無設置掩埋場等設施。

環保局推動南鳳山清潔隊整建工程，新建隊員備勤室、資源回收分類區與隊員機車棚等建築物，改善停車場鋪面及動線、排水與照明設施，優化作業環境，預計明年5月完工。

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整建工程3月中動工，環保局卻未事先知會地方，引發恐慌，擔心蓋垃圾掩埋場，甚至謠傳設置焚化爐、廚餘槽，且逕行施工，發出噪音、揚塵擾人，地方抗議表達不滿。

誠義里長劉啟芳提出11項訴求，昨晚遞交陳情書，要求南鳳山清潔隊遷移，環保局提出退場機制，期間確保環境衛生，以維護生活品質。

地方要求清潔隊縮短場區作業時間至晚間6時，以及工程施工時間至下午5時；環保局承諾場區作業時間原則會配合民眾要求，盡量在晚間6時前完成，施工時間週一至週六為上午8時至下午5時，週日原則不施工。

環保局說，基地僅規劃作為清潔隊車輛停放與環保設施改造，絕無設置掩埋場、焚化爐、廚餘槽等設施。雙方也達成共識，里民對工程若有疑慮，可以入內監督。

環保局指出，施工過程落實工地環境與機具管理，降低施工噪音與揚塵，並架設噪音、空品監測系統把關，每日提供數據供地方檢視；工程車及環保清潔車輛均由鳳頂路進出，清潔隊會持續加強場區及周邊社區環境維護，提升社區環境品質。

誠義里長劉啟芳（中）提出11項訴求，要求南鳳山清潔隊遷移。（記者陳文嬋攝）

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