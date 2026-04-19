貓空纜車纜索裁剪＋非破壞檢測 4/20～4/24暫停營運

貓纜4月、6月分別辦理第2段纜索裁剪及年度停機檢修。（資料照，觀傳局提供）

貓空纜車2007年通車至今已19年，北捷遊憩公司預告，為了維持系統安全與服務品質，4月20日至24日、6月8日至28日暫停營運，進行纜索裁剪與非破壞檢測、年度停機檢修工作，期間改搭公車前往貓空地區，4月25日、6月29日恢復營運。

北捷遊憩公司表示，每年均依計畫執行各項設備大修及測試作業，貓纜系統2021年完成第1、2段纜索更新，2024年初完成第2段纜索（轉角二站至貓空站）首次裁剪，纜索因自重和承載車廂、旅客重量因素持續伸長，調節纜索張力的張緊台車位移空間趨近極限位置，需依原廠手冊規範檢修。

請繼續往下閱讀...

按規劃，4月20日至24日將再次進行纜索第2段裁剪，同時展開非破壞檢測，維護纜車系統安全，預計4月25日起恢復營運。6月8日至28日辦理年度停機檢修，包含驅動大輪軸承、齒輪箱、主馬達等重要設備定期大修，以及必要系統測試等作業，預計6月29日恢復營運。

遊憩公司提醒，檢修作業期間如欲前往貓空地區，可搭棕15、小10（含區間車）及貓空遊園公車左線（動物園）等公車路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法