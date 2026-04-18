和尚、道士、比基尼妹一起嗨 台東電音派對日進大師開示超狂

日進大師僧衣飄飄，上台合十帶唱。（記者劉人瑋攝）

「2026 MONSTER E-TIYALAND臺東電音派對」今天下午2點起在森林公園舉辦，一直嗨到深夜11點。南韓「電音和尚」日進大師登場，一群樂迷也cosplay，袈裟僧袍、道士讓現場有如「大型法會」，混搭到處可見的比基尼辣妹，有觀眾說，「全部元素加一起，有股法喜充滿感覺」。

民政處舉辦這場電音派對，找來國內外DJ及台東在地嘻哈團體，不過，只有年輕貌美的女DJ還有女舞團讓觀眾甚至攤商舉起手機拍攝，以及年輕帥哥藝人J.Sheon走下台唱歌較能引起騷動。

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而「電音和尚」日進大師今年又再來到台東「超度」渴望電音的「怨靈」，開場就唱出「股票一直跌」、「星期一要上班」、「呼吸都會胖」等這些痛苦，沒有光鮮外表，還是充滿教化的要眾人放下生活的貪瞋癡「就會極樂往生」，將活動帶入高潮，全場隨著電音與日進大師合十擺動，宛如大型宗教場合。

一群人也打扮成和尚與道士，另一名日進大師樂迷則從口褲掏出發光木魚跟著敲打，場面雖然離奇得難以言喻，大家初次見面也能因音樂或宗教共舞。

台東活動歷來都極罕見女遊客穿著比基尼，有觀眾說，「看到男性穿比基尼的機會還更大」，但今晚見到女觀眾如此打扮倒是不少，「電音、和尚、道士、比基尼，感覺自己真的在極樂世界了」。

穿著比基尼的觀眾跟著手舞足蹈，十分投入。（記者劉人瑋攝）

「2026 MONSTER E-TIYALAND臺東電音派對」邀請到日進大師開唱，超狂樂迷cosplay嗨玩。（記者劉人瑋攝）

歌迷cosplay發揮創意。（記者劉人瑋攝）

全場跟著日進大師合十。（記者劉人瑋攝）

日進大師僧衣飄飄，上台合十帶唱。（記者劉人瑋攝）

全場跟著合十。（記者劉人瑋攝）

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