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    首頁 > 生活

    中捷安全演練狀況連環爆 高強度磨第一線應變力

    2026/04/18 22:24 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷安全演練設計多元狀況讓員工應變。（市府提供）

    中捷安全演練設計多元狀況讓員工應變。（市府提供）

    台中捷運公司為強化第一線人員應變，今舉辦模擬安全演練，有別以往以單一事件演練，這次一口氣設計行動電源自燃、月台門異常及軌道異物入侵等狀況連環發生，讓第一線人員操作處理流程。中捷指出，盼藉高強度實際操練，磨出第一線人員應變力。

    中捷今選文心中清站辦理複合式模擬演練，捨棄單一事件應變操作，以狀況連環爆的方式，讓第一線人員上緊發條。

    中捷公司指出，演練模擬情境是列車行駛到文心中清站至文華高中站間時，車廂內旅客行動電源突發冒煙，經通報行控中心後，由保全人員先行以滅火器處置，並同步通報消防單位支援；同時間文華高中站因月台門訊號異常，導致列車無法進站停靠，員工須指示旅客進行疏散，站務人員並下軌道引導乘客安全撤離，結果軌道出現異物須進行排除，經消防完成滅火與相關作業後，由行控中心確認設備安全，才讓系統恢復正常運轉。

    中捷公司指出，比起單一事件，複合式事故更考驗即時判斷與跨單位協調能力，此次演練整合站務、維修、行控中心、保全、捷運警察及消防單位共同參與，連環事件在多重設備異常情境下，讓第一線員工總動員熟悉掌握應變流程及分工，迅速控制現場狀況。

    中捷公司強調，隨著運量提升，旅客安全也須升級，盼藉高強度實地演練，讓第一線人員均能將SOP轉化為即時反應，確保面臨突發狀況均能妥善處理。

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