台61線南延高雄 台南路段可望增設3交流道

曾文溪景觀大橋模擬圖。（台南市府提供）

行政院核定台61線（西濱快速公路）南延可行性評估後，交通部公路局規劃將西濱快速公路由台南七股延伸至高雄楠梓，整體強化南部高快速路網。

工務局表示，在台南路段規劃中，預計新增安南、四草及南區3處交流道，並於台86線設置1處系統交流道，以提升濱海地區交通服務能量。台61線南延可行性，跨安平港路段目前則評估跨港及繞港兩路廊方案，後續將持續與地方溝通協調，以取得共識後推動定案，各路段將同步作業以加速整體建設進程。

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其中，台61線跨越曾文溪後，將銜接安南區台江大道6段（青砂街2段路口），作為西側銜接起點。完工後車流可向東連接國道8號及北外環道路，直達南科園區，進一步強化台南高快速道路系統的整體連結性。目前曾文溪大橋工程進度已超過53%，預計2029年通車。

南延段未來將由橋南續接安平、南區一路延伸至高雄楠梓，分流台17線車潮，紓解西部濱海交通壅塞，分流西側通勤與產業車潮。工務局指出，此路廊將結合台江大道與北外環道路，形成濱海至南科的快速運輸通道，同時串聯安平工業區與台南科工區等產業據點，有助提升物流效率並帶動安南與南區整體發展動能。

台61線南延可行性，跨安平港路段目前評估跨港及繞港兩路廊方案。（記者洪瑞琴攝）

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