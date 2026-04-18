大甲媽遶境爆人潮 Uber美食榜曝光

大甲媽祖17日深夜起駕，展開9天8夜遶境徒步進香之旅。（記者蔡淑媛攝）

大甲媽祖17日深夜起駕，展開9天8夜遶境徒步進香之旅，Uber與Uber Eats公布大甲乘車熱點與在地熱門美食、手搖飲熱點，去年遶境期間Uber App叫車來往大甲是平日3倍，區熱門上車地點也高度集中於交通與信仰節點，前三名為「大甲車站」、「大甲鎮瀾宮」及「7-ELEVEN 新美門市。

Uber指出，2025年大甲媽遶境期間，使用Uber App叫車前往大甲區的行程需求，為平日的3倍，而自大甲區出發的叫車行程亦達平日的2.6倍，顯示香客遶境人潮大增。

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而台中遶境地區的熱門餐廳與美食，Uber統計，去年大甲媽祖遶境期間，前三名熱門商家中，「肉蛋中西式早餐店創始店」奪冠，其中招牌「肉蛋土司」成為熱門首選；「日正豆漿」則以「豆漿」最受歡迎；而「饕之鄉李姐的店」的「小籠湯包」則是點餐之冠。

Uber Eats也分析去年遶境期間，台中地區最受歡迎的珍珠奶茶品牌前3名為「50 嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。

大甲鎮瀾宮今年也首度與Uber與Uber Eats合作，推出限量「聯名平安符」，將大甲媽祖的庇佑，分享給外送合作夥伴及合作車隊職業駕駛，Uber App用戶凡於指定期間及地區使用Uber App預約行程，即有機會領取限量「聯名平安符」，讓大甲媽祖的保佑一路隨行，數量有限。

另一方面，為確保大甲媽祖遶境行程安全順暢，逢甲大學團隊攜手天眼衛星科技、逢甲大學地理資訊系統研究中心、中華電信、準線智慧科技、微笑單車等單位，組成跨領域技術團隊，推出「大甲媽祖APP」與「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」，信徒可即時追蹤媽祖鑾轎位置，自行調整跟轎行程。

大甲鎮瀾宮與Uber與Uber Eats合作，推出限量「聯名平安符」。（Uber提供）

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