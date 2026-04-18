丈夫全癱、3幼子還小 蔡聿之抗癌撐家成「超人媽媽」

來自雲林36歲蔡聿之的3個孩子唸卡片感謝媽媽，母子倆都哭了！（記者蔡淑媛攝）

家扶基金會今天表揚全台23位「自強母親」，其中來自雲林的36歲蔡聿之，6年前丈夫車禍全癱，她一人負起照顧丈夫和3名幼子的責任，並勇敢抗癌，努力考上芳療師證照工作，收乾眼淚，要做孩子的榜樣，不畏挫折，努力生活、學習，表揚時11歲大兒子更哽咽道謝，佩服媽媽不逃避，樂觀帶他們面對生活，小女兒、小兒子則抱著媽媽喊「我愛您！」

蔡聿之丈夫車禍癱瘓時，3個孩子分別才6歲、4歲及1歲，長女罹患第一型糖尿病，小兒子生長遲緩，原本是家庭主婦的她，曾怨嘆丈夫未信守承諾「要好好照顧家庭」，哭乾眼淚後，選擇勇敢面對，從一名家庭主婦，變成一肩扛起五口之家的超人媽媽，照顧丈夫與孩子，發現自己罹患甲狀腺癌，也勇敢抗癌，只為了當孩子的榜樣。

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為了舒緩丈夫復健時的疼痛，蔡聿之報名家扶的芳療課程，還考取芳療師證照、開工作室賺錢，表揚分享時，她親手調製屬於「蔡聿之的味道」精油，三個孩子拿擴香石讓媽媽滴上精油，將愛的氣味留存。

還有來自馬祖西莒83歲的王嫩妹阿嬤照顧兒子留來的一雙6、8歲的女兒，拉拔到現在就讀國中，她不識字，與當廟公的先生靠著老人津貼與種菜養大孫女，即使年老體衰仍身兼母職，全心全力付出。

還有屏東的印尼外配媽媽50歲的李蓮妮，10多年前大她20歲的丈夫中風後，一邊在自助餐店打工，一邊照顧丈夫、養育兩個孩子。她說，不會想回印尼，要在新故鄉養大孩子。

家扶今年表揚自強母親，有15位獨力扶養子女，其中9人歷經重大疾病，或需照顧重病或身心障礙的丈夫與孩子，面臨經濟與壓力仍不放棄，努力做好媽媽，還有7名為外籍配偶，多名阿嬤身兼母職，養大孫子。

來自雲林36歲的蔡聿之獲家扶「自強母親」表揚，3名子女表達感謝喊媽媽我愛你。（記者蔡淑媛攝）

蔡聿之的大兒子寫卡片感謝媽媽。（記者蔡淑媛攝）

83歲的王嫩妹阿嬤與先生，即使年老體衰仍身兼母職，全心照顧小孫女。（記者蔡淑媛攝）

印尼外配李蓮妮獲家扶「自強母親」表揚。（記者蔡淑媛攝）

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