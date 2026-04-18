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    首頁 > 生活

    百年好河！台南運河水岸燈光秀啟燈 光影音樂交織越夜越美麗

    2026/04/18 20:10 記者洪瑞琴／台南報導
    台南運河百年啟燈迎新世紀。（台南市文化局提供）

    台南運河百年啟燈迎新世紀。（台南市文化局提供）

    紀念台南運河通航百週年，台南市今（18）日晚於安平運河畔舉行「百年好河．榮光再現」水岸燈光秀啟燈儀式，在光影與音樂交織中，邀請民眾共同見證百年水路邁入嶄新世紀。

    啟燈儀式由副市長葉澤山、立委陳亭妃等人共同主持。葉澤山說，台南運河不僅是重要地景，更承載城市百年發展記憶，透過科技藝術與水岸空間結合，讓運河轉化為流動的文化舞台，展現歷史底蘊與當代創新交融的城市風貌。

    燈光秀是「運河百年」系列活動之一，展演範圍從承天橋到安億橋水域，4月18日到26日登場，每晚7點30分到9點整點與半點限定演出。現場運用百組專業電腦燈打造約200公尺長的光之運河，隨音樂節奏變化，重現昔日通航榮景，帶領觀眾穿越時空。

    活動期間也安排多元藝文表演。明（19）日推出行走式爵士音樂，由KoSwing Jazz Combo與盜魂爵士樂團演出；20日到25日則有街頭藝術接力登場，串聯水岸空間，將百周年慶典氛圍從平日延伸到週末，讓民眾隨時都能感受藝術魅力。

    台南運河燈光秀點亮水岸夜色。（台南市文化局提供）

    台南運河燈光秀點亮水岸夜色。（台南市文化局提供）

    台南運河百年燈光秀，今晚熱鬧舉行啟燈儀式。（台南市文化局提供）

    台南運河百年燈光秀，今晚熱鬧舉行啟燈儀式。（台南市文化局提供）

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