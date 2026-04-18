高雄兒童節還沒完 前鎮漁港童樂派對水槍大戰

前鎮區明孝里長林浤澤今在前鎮漁港舉辦2026童樂派對水槍大戰，吸引大批親子參與。（林浤澤提供）

高雄的兒童節不只4月4日！前鎮區明孝里長林浤澤今在前鎮漁港舉辦2026童樂派對水槍大戰，吸引大批親子參與，立委邱議瑩上陣，場面宛如潑水節高雄版，為兒童節畫下涼快句點。

林浤澤說，2022年擔任里長以來，連4年舉辦童樂派對，每年活動內容都會調整創新，從傳統童玩、蘋果劇團故事演出，到今年水槍大戰，都是希望陪伴孩子度過難忘時光；他分享，這幾年觀察發現，水槍大戰是小朋友最期待、玩得最開心的項目。

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今年水槍大戰選在前鎮漁港舉辦，現場設置多個水池、水槍補給站，讓大小朋友盡情玩水，許多家長也加入戰局，與孩子一起享受清涼消暑的歡樂時光；現場還有闖關遊戲、氣墊設施等多樣活動，讓孩子們玩到不想休息。

林浤澤說，「童樂派對」主張寓教於樂，不只是讓孩子玩得開心，也要學到實用知識，活動現場結合警察、消防、毒防、衛生等局處宣導，讓孩童體驗人民保母、打火英雄、防毒使者等角色，同時學習防災、防毒、自我防護等知識。

民進黨立委邱議瑩到場同歡，她說，高雄4月份有許多精彩的兒童親子活動，從衛武營的「恐龍酷樂園」、三民區豐裕里的「兒童電音放電派對」，到今天前鎮的「童樂派對」壓軸登場，都能看見高雄年輕夥伴對鄉親、小朋友的照顧與用心。

邱議瑩特別肯定林浤澤將互動關卡融入教育知識的設計，不僅提升孩子的防護意識，也強化親子關係，讓活動格外溫馨有意義。

前鎮區明孝里長林浤澤今在前鎮漁港舉辦2026童樂派對水槍大戰，立委邱議瑩也來涼快一下。（林浤澤提供）

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