中科祭6.9萬高薪搶人才 1200個職缺媒合率6成

中科祭高薪搶人才，吸引求職人潮。（中科管理局提供）

因應中科園區發展及廠商用人需求，中科管理局今天（18日）舉辦中科園區廠商聯合徵才活動，園區27家廠商搶人，逾5成職缺起薪4萬起跳，矽品公司更開出工程師職缺6萬9000元，逾1200職缺初步媒合率達6成。

中科管理局長許茂新指出，中部科學園區目前引進248家高科技廠商，並有162家廠商入區營運，受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科園區去年貿易總額逾1.39兆元，為歷年最高，去年營業額達1.13兆元，也是為歷年次高，今年中科將積極擴建園區，並持續積極招商引進，預估中科營業額可望再創新高。

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許茂新說，截至今年3月底，中科就業人數已達6萬1864人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，這次徵才活動計有台積電、台灣美光、友達光電、台灣康寧、矽品精密、永勝光學等27家園區廠商釋出逾1200個職缺，職缺類型從工程師到技術員，更有超過5成職缺起薪達4萬元以上，矽品公司更開出工程師職缺6萬9000元。

中科指出，今天的博覽會，各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，吸引上千名求職者，現場氣氛熱絡，初步媒合率達6成，展現中科產業強勁人才需求與就業動能。

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