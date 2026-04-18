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    首頁 > 生活

    粉紅超跑31度高溫急行軍 47歲女香燈腳疑中暑送醫

    2026/04/18 19:37 記者陳建志／台中報導
    今天下午近3點，林姓香燈腳疑中暑身體不適，台中烏日麗水派出所員警和志工協助送醫。（記者陳建志翻攝）

    今天下午近3點，林姓香燈腳疑中暑身體不適，台中烏日麗水派出所員警和志工協助送醫。（記者陳建志翻攝）

    白沙屯拱天宮媽祖北港進香昨展開回鑾行程，今天凌晨4點從彰化溪湖福安宮起駕後，在數萬名香燈腳的簇擁下，頂著烈日沿著台17線一路北上，雖氣溫飆升至31度，但隨香信眾熱情不減，不過下午近3點時，47歲林姓女子在通過中彰大橋時疑似中暑身體不適，趕緊進入一旁烏日分局麗水派出所求助，經員警、志工合力協助，所幸送醫後無大礙。

    白沙屯媽祖鑾轎，今天凌晨4點從彰化縣溪湖福安宮起駕出發，沿著員鹿路經過埔鹽鄉、福興鄉，進入鹿港鎮、伸港鄉，媽祖鑾轎一路急行軍，但仍吸引大批信徒隨行，中午約12點10分左右，媽祖鑾轎沿台17線跨越烏溪，從彰化縣伸港鄉，正式進入台中龍井區。

    台中市警局烏日分局副分局長許正懋率隊，從和美分局手中接過護轎任務，全力確保回鑾秩序，並於下午1點時將任務順利交接給清水分局。

    不過因今天台中艷陽高照，中午時氣溫飆升至31度，對於隨行香燈腳的體力和耐力是一大考驗，下午2點50分左右，一名47歲的林姓女子與父母跟隨鑾轎行經龍井區時，因不敵烈日曝曬，突然感到劇烈頭痛、全身乏力。

    林女趕緊在家人陪同下，進入烏日分局麗水派出所求助，值勤員警與警察志工見狀，立即攙扶她坐下休息，並為其解開背心衣領散熱、遞上涼水補充水分，並叫救護車協助送醫，暖心的協助讓同行的家人對於員警辛苦執勤，還熱心提供協助都很感謝。

    今天下午近3點，林姓香燈腳疑中暑身體不適，麗水派出所員警和志工暖心協助。（記者陳建志翻攝）

    今天下午近3點，林姓香燈腳疑中暑身體不適，麗水派出所員警和志工暖心協助。（記者陳建志翻攝）

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