週日好天氣！中南部飆34度 入夜轉涼留意溫差

週日天氣以多雲到晴為主。（資料照）

氣象署指出，週日（19日）天氣以多雲到晴為主，中南部高溫上看34度，北部及宜花也有29度左右，但晚間仍略有涼意，早出晚歸請記得適時增減衣物。

中央氣象署預報，週日東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東及恆春半島地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

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溫度方面，白天起北部及宜花氣溫回升，高溫可以來到27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域更可達33、34度，白天外出活動起注意防曬並多補充水分，午後前往山區活動也請攜帶雨具備用。入夜各地仍有涼意，夜晚最低溫約在18至20度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，23至27度；金門晴時多雲，20至25度；馬祖晴時多雲，17至22度。

關於下週天氣預報，天氣風險公司指出，下週一至下週三台灣各地天氣為晴時多雲，午後持續有熱力作用，雲量增多，山區及東半部局部有短暫陣雨機會。各地氣溫也明顯炎熱，白天高溫持續有30度或以上，中南部內陸及大台北局部有33度以上高溫機會。夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差可達10度或以上

下週四上半天各地為多雲到晴天氣，午後各地轉陰或多雲天氣，西半部、北部有雷雨發生機會，並伴隨較大雨勢及強陣風發生，其餘地區局部有短暫陣雨，中部以北地區雨量可達大雨以上。

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紫外線指數方面，週日台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣達到過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入。北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週日北部及宜花高溫可來到27至29度，中南部普遍達30度以上。（擷取自中央氣象署網站）

週日台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣達到過量級。（擷取自中央氣象署網站）

週日北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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