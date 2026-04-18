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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖心繫住院爐主阿公 「粉紅超跑」甩尾停駕童綜合

    2026/04/18 18:25 記者張軒哲／台中報導
    白沙屯媽祖鑾轎停駕梧棲童綜合醫院。（記者張軒哲攝）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕梧棲童綜合醫院。（記者張軒哲攝）

    童綜合醫院將在苗栗縣通霄鎮白沙屯地區設立醫院，今日下午白沙屯拱天宮媽祖徒步進香回鑾北返進入台中市境內，媽祖鑾轎下午先後停駕梧棲浩天宮與童綜合梧棲院區，幾乎全院患者與醫護人員都擠在一樓相迎，剛好拱天宮86歲值年爐主陳廣雄正在梧棲童綜合住院治療，粉紅超跑鑾轎快步「甩尾」進入童綜合院區，場面感人。

    童綜合醫院協助支援白沙屯媽祖徒步進香活動多年，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數破46萬人，救護量能日益龐大，今年童綜合醫院派遣醫護人員加上院外救護志工總共約100多人，全程守護香燈腳健康。

    今天傍晚，童綜合總院長童敏哲率醫療副院長吳肇鑫等醫護人員設香案迎接，陳廣雄特地坐輪椅接駕，眾人大喊「媽祖我愛您」，媽祖鑾轎三進三退，繼去年之後，再度停駕童綜合梧棲院區。

    童綜合醫院指出，今天是第三次停轎梧棲院區，另有四次停轎沙鹿院區，總共七次停轎童綜合醫院。

    白沙屯媽祖鑾轎進入梧棲。（浩天宮提供）

    白沙屯媽祖鑾轎進入梧棲。（浩天宮提供）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕梧棲浩天宮，大批信眾參拜。（浩天宮提供）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕梧棲浩天宮，大批信眾參拜。（浩天宮提供）

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