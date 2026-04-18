走過風災摧殘 嘉義市桐花祭「幸福山丘」開幕

嘉義市府今天及明天舉辦「不約而桐・義起來嘉」桐花祭活動。（嘉義市政府提供）

嘉義市去年受丹娜絲颱風影響，許多樹木倒伏，市區種植油桐花的知名景點圓林仔社區幸福山丘也受影響，經園主陸海鎮投入補植與復育，恢復綠意，市府今天（18日）及明天在幸福山丘舉辦「不約而桐・義起來嘉」桐花祭活動，2天活動安排不插電音樂會，邀請客家實力派歌手彤溫岑二重唱、王喬尹、江晟榮全客語創作等精彩演出，用最療癒的聲線與現場live演奏，編出迷人的客語音樂風景。

嘉義市長黃敏惠與客家委員會主委古秀妃與多位議員、里長及民眾今天在桐花樹下聆聽音樂，感受輕鬆的幸福氛圍；幸福山丘雖已進行復育，但油桐花況仍不如往年，黃敏惠為活動寫下祝福小卡，祈願補植與復育的樹木能茁壯生長，讓象徵重生的油桐花再次遍布幸福山丘。

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黃敏惠說，嘉義市去年深受丹娜絲颱風影響，路樹逾1萬棵倒伏，市府團隊第一時間啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變機制，透過跨局處、跨縣市合作，全力投入搶災、清理與修復作業；幸福山丘恢復綠意，展現客家「硬頸」的堅毅精神，也展示政府與民間攜手合作成果。

市府民政處長楊張建南表示，桐花祭以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地、重山林的傳統，成為代表客家文化的一部分。圓林仔社區10多年來持續生態保育，導入客家資源，成功納入客家桐花祭版圖；市府攜手嘉義市客家文化協會共同推行客家文化保存工作，向客家委員會爭取經費辦理各項活動，讓各族群在嘉義市融合共榮。

桐花祭現場有魔術特技、派對氣球，以及嘉義市客家文化協會客家舞蹈展演等表演，並結合小農文創市集、客家擂茶DIY，體驗客家傳統美食，還有4梯次的桐花生態復育輕旅行，讓民眾了解桐花生長生態與環境復育的故事。

受到去年風災摧殘的「幸福山丘」已恢復綠意。（嘉義市政府提供）

「好日HoNi樂團」帶來動人開場演出。（嘉義市政府提供）

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